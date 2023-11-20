10:34 (мск), источник: MOS.Ru
Новая конечная станция электробусов открылась на проспекте Мира
Она обслуживает 15 машин, которые ежедневно перевозят более семи тысяч пассажиров.
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На проспекте Мира рядом со станцией Ростокино Московского центрального кольца открылась новая конечная станция электробусов. Она обслуживает маршрут т14, на котором работает 15 экологичных машин. В среднем в будний день по этому маршруту совершается более семи тысяч поездок. В будущем здесь станет останавливаться и транспорт, курсирующий по другим городским маршрутам.
Площадь территории станции составляет 5,1 тысячи квадратных метров. На ней расположены три ультрабыстрые зарядные станции и здание для водителей.
«Мы возводим новые конечные станции для бесперебойной работы наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина. Новая станция у МЦК Ростокино обслуживает электробусы на северо-востоке и востоке Москвы. В здании обустроены комнаты отдыха для водителей — для нас важен их комфорт, так как от их самочувствия во многом зависит безопасность поездок», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Внутри есть также комнаты для предрейсового осмотра и приема пищи, раздельные душевые и санузлы. Вход в здание — по пропускам, а на территории ведется видеонаблюдение.