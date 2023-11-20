11:02 (мск), источник: MOS.Ru
Дом на улице Пикассо: в ТиНАО присвоили адреса 80 новым зданиям
Большинство проспектов, улиц, бульваров и проездов нового жилого комплекса получили свои названия в честь выдающихся личностей, связанных с Испанией.
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Более 14,5 тысячи объектов недвижимости получили адреса в жилом комплексе «Испанские кварталы» на территории Новомосковского административного округа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Большинство проспектов, улиц, бульваров и проездов в ЖК получили свои названия в честь выдающихся личностей, связанных с Испанией. Например, здесь есть бульвар Веласкеса, улицы Пикассо, Сальвадора Дали и Гауди, проспект Магеллана, Барселонский проезд, Севильский и Испанский бульвары.
«Комплекс активно обживается. В “Испанских кварталах” адресовано 80 зданий — это многоквартирные дома и объекты инфраструктуры. Адресации также подлежат квартиры, коммерческие помещения и машино-места. Например, на проспекте Магеллана адреса получили более шести тысяч объектов, а на бульваре Веласкеса — более пяти тысяч», — рассказал Максим Гаман.
Решение о присвоении названий принимает Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов. Адресацией зданий и помещений в них занимается столичный Департамент городского имущества. Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполняет техническую часть работы. Обычно процедуру проводят на заключительных этапах строительства перед вводом объекта в эксплуатацию.
«На территории столицы есть и другие тематические жилые комплексы. Например, в поселении Московском расположен коттеджный поселок в английском стиле, а его улицы названы в честь Диккенса, Киплинга и Шекспира. Сейчас в нем адресовано около 2,5 тысячи объектов», — добавил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.
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