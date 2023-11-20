10:52 (мск), источник: MOS.Ru
Станцию «Тютчевская» украсят панели со строками из произведений поэта
Рядом с будущей станцией находилась усадьба Троицкое, которая в XIX веке принадлежала отцу Федора Тютчева.
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На станции метро «Тютчевская» строящейся Троицкой линии началась облицовка потолка и стен платформы. Ее украсят панели со строками из произведений знаменитого русского поэта, в честь которого названа станция. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На строящейся станции “Тютчевская” продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. В частности, началась облицовка потолка и стен платформенного участка. Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Тютчева», — рассказал Андрей Бочкарев.
На полу платформы уже уложили гранит и габбро, на путевые стены нанесли название будущей станции. Общая площадь архитектурно-отделочных работ на станции превысила 60 тысяч квадратных метров.
В оформлении используют светлые шлифованные алюминиевые панели с анодированными под цинк темными. Строители облицевали цокольную часть колонн на платформе и декорируют их стеклом — триплексом. Сквозь него можно будет увидеть трубы из нержавеющей стали, в которых прокладывают кабели инженерных коммуникаций.
Отделочные работы ведутся не только внутри станции, но и на поверхности. В частности, завершена архитектурная отделка одного из вентиляционных киосков рядом с будущим эвакуационным выходом, павильон которого, в свою очередь, облицован гранитом и остеклен.
Станцию «Тютчевская» Троицкой линии метро строят рядом с МКАД и поселком Мосрентген. Название она получила в честь русского поэта и дипломата Федора Тютчева, отцу которого в XIX веке принадлежала находившаяся поблизости усадьба Троицкое.
В перспективе Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ожидается, что ее ежедневный пассажиропоток составит около 100 тысяч человек в сутки. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч работают или учатся.