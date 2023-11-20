Лекции известных психологов, мастер-классы и «маментинки»: как в Москве отметят День матери

26 ноября в России отмечается День матери. К празднику в столице подготовили специальную программу. Как рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, в городе в течение всей недели будут проходить вебинары и консультации с психологами в школах и колледжах по теме детско-родительских отношений, праздничные мероприятия в семейных центрах и центрах московского долголетия. 26 ноября состоятся бесплатные лекции с популярными спикерами, которые обсудят важные, интересные и наиболее волнующие мам вопросы.
«Современные мамы — настоящие гуру тайм-менеджмента, которые совмещают работу и бытовые заботы, личную жизнь и, конечно, воспитание детей. Материнство — это большое счастье, но в повседневной жизни — большой эмоциональный и физический труд. Понимая это, Москва на всех этапах комплексно поддерживает женщин с детьми. Мы оказываем материальную, юридическую и психологическую поддержку, помогаем в профессиональной самореализации, запускаем новые электронные сервисы и развиваем инфраструктуру в сфере материнства и детства. Ко Дню матери мы подготовили большую программу, чтобы подзарядить московских мам положительными эмоциями и напомнить о важности заботы о себе, а их близким помочь выразить благодарность, которую они иногда забывают показывать», — отметила Анастасия Ракова.
Ключевые праздничные мероприятия пройдут в рамках программы «Лекторий московской мамы». На четырех популярных площадках столицы в воскресенье, 26 ноября, состоится 12 бесплатных открытых лекций о здоровье, стиле, красоте, личном пространстве, карьере, радостях, сложностях материнства и воспитания детей. Кроме того, здесь организуют бьюти- и фотозоны, будут работать детские комнаты, где можно оставить малышей под присмотром аниматоров.
Накануне праздника, с 20 по 23 ноября, во всех московских школах и колледжах (более чем на 500 площадках) пройдут бесплатные лекции на тему «Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка». Там же мамы смогут получить индивидуальные консультации от школьных психологов и экспертов Городского психолого-педагогического центра. А для тех, кому удобнее онлайн-формат, с 20 по 24 ноября столичные психологи проведут серию бесплатных вебинаров по вопросам отношений родителей и детей.
С 20 по 26 ноября в семейных центрах Москвы пройдет программа «Неделя для мам». Здесь организуют тематические дни, флешмоб, концерты, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей. Поздравить своих мам смогут и дети, и взрослые с помощью «маминой почты».
В школах и колледжах города волонтеры Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» раздадут детям миллион «маментинок» — маленьких поздравительных открыток для мам. А все посетители офисов «Мои документы» с 24 по 26 ноября смогут подписать и отправить своим матерям открытку уникального дизайна благодаря совместному проекту центров госуслуг и «Почты России».
26 ноября в центрах московского долголетия пройдет день открытых дверей, посвященный празднику и напоминающий о важности связи поколений. Гостей ждут концерты, литературные встречи, а также кулинарные мастер-классы для детей.
Кроме того, в День матери на ВДНХ откроется фотовыставка со снимками московских матерей ХХ века из фондов Главархива Москвы. Уникальные кадры жители и гости города смогут увидеть до 10 декабря.
28 ноября в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдет фестиваль «Мама может». Здесь уделят особое внимание мамам дошкольников. Москвички смогут встретиться с представителями крупнейших работодателей города, познакомиться с актуальными профессиями, научиться подбирать образы для офиса и повседневной жизни. Программа начнется в 10:00, участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для маленьких гостей от года до семи лет будет доступна детская комната, где они смогут провести время с няней.
Подробнее ознакомиться с программой Дня матери в Москве в учреждениях комплекса социального развития, выбрать интересные мероприятия, записаться на лекции и подключиться к трансляциям можно на портале «Добрая Москва».