Понижение температуры и дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделе

«Сегодня по всей территории Узбекистана ожидается небольшая местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха к середине дня достигнет 20−23 градусов тепла», — отметили в Узгидромете.
Завтра будет еще теплее, дневная температура повысится до 24−27 градусов тепла, по большей части территории республики сохранится погода без осадков. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и во второй половине дня — по Бухарской и Навоийской областям местами пройдут дожди.
В среду, 22 ноября, влажная воздушная масса с северо-западных районов распространится на всю территорию Узбекистана. По большей части территории республики пройдут дожди, в предгорных районах — местами сильные.
23 ноября дожди пройдут лишь по областям Ферганской долины, по остальным областям осадков не ожидается. 24 ноября будет сухо по всей территории республики. В горных районах осадки, временами сильные, пройдут 22—23 ноября.
20—22 ноября местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 21−23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха 22—24 ноября понизится до 13−18 градусов, местами — до 10−12 градусов тепла. 23—24 ноября понизится и ночная температура до 3−6 градусов тепла, по северу возможны заморозки до 1−3 градусов мороза.
Сегодня и завтра без осадков. 22 ноября — временами дождь. 23—24 ноября — вновь без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, 22 ноября возможно усиление до 12−15 м/с.
Температура сегодня днем составит 20−22 градуса тепла, завтра — от 24 до 26 градусов тепла. 22—24 ноября будет понижение температуры до 13−18 градусов, 23 ноября — до 11−13 градусов.
Ночная температура 21—22 ноября составит 10−15 градусов, 23—24 ноября произойдет понижение до 3−8 градусов тепла.