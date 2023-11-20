10:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Новый участок Арт-сквера в Челябинске откроется в середине декабря
В Челябинске на новом отрезке Арт-сквера появились гирлянды и светящиеся скамейки.
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Новый участок Сквера искусств на набережной реки Миасс в Челябинске откроют после благоустройства во второй декаде декабря. Об этом сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
Виктор Ереклинцев уточнил, что точная дата будет зависеть от погоды. Дело в том, что финальным этапом работ станет заливка катка. Нужно, чтобы лед схватился.
Пока что в сквере между улицами Пушкина и Свободы подключили освещение. В ближайшие дни планируют установить скамейки, урны и прочие малые архитектурные формы.
Напомним, расширять Арт-сквер на набережной начали минувшим летом. Благоустроить решили пустырь у реки. В проект вложили 46 млн рублей. Закончить благоустройство первоначально планировали к 1 октября, но работы затянулись.
Зимой на новой площадке будет работать каток, а летом — роллердром.