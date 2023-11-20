10:39 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростовской области из-за ветра вода в Дону может опуститься до опасных отметок
Синоптики Ростовской области зарегистрировали сгон воды в реке Дон из-за ветра.
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В первой половине дня 20 ноября в Ростовской области уровень воды в реке Дон может опуститься до неблагоприятных отметок. Об этом говорится в прогнозе синоптиков ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— Утром в понедельник в устье Дона сохранится ветровой сгон воды. Уровни воды на участке Аксай — Азов понизятся до неблагоприятных отметок и ниже, — говорится в сообщении.
Добавим, из-за ветра 18 ноября неблагоприятный уровень воды в реке Дон отмечали около Азова, 19 числа — около Ростова-на-Дону. Похожие показатели также регистрировали в районе Аксая. При этом специалисты утверждают, что за прошедшие сутки опасных гидрологических явлений не отмечалось.