10:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 20 ноября
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Умер экс-глава Кузбасса Аман Тулеев
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с июля 1997 года. Последний раз был избран губернатором в 2015 году.
На выборах президента Аргентины победил прозванный «мини-Трампом» кандидат
Он отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов.
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
Уголовная статья, по которой она привлекается к ответственности и объявлена в розыск, не уточняется.
Аптеки стали отказываться продавать психотропные препараты
В частности, стало труднее найти транквилизаторы и препараты против эпилепсии — как зарубежные, так и российские.
На Кузбасс обрушился самый мощный за полвека ураган
Сильнейшие порывы ветра вырывают из земли деревья, крушат рекламные щиты, переворачивают машины и сносят крыши у жилых домов.