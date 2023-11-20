10:41 (мск), источник: dostup1.ru
На Южный Урал надвигаются снегопады, объявлено предупреждение о непогоде
В горах ожидается сильный снег, в отдельных районах возможны метели.
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На Южный Урал надвигаются снегопады, объявлено предупреждение о непогоде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России, в Челябинской области до 20 часов 21 ноября будет действовать желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна».
«В горах сильный снег, мокрый снег. Местами порывы до 18 м/с. В отдельных районах гололедные явления, 21 ноября в горах сильная гололедица в виде снежного наката. Местами метель», — говорится в комментарии.
Детальный прогноз на вторник последует в ближайший час.