Китайский циклон вновь испортит погоду в Приморье: в крае пройдет снегопад

Как передает «Примпогода», в начале недели в крае будет малооблачно и спокойно. Днем на севере края ожидается до −4 градусов, на юге — до +8 градусов.
Ночью на среду в крае обойдется без осадков. Днем температура воздуха составит −6…+1 градусов. В это же время на погоду в крае начнет оказывать влияние китайский циклон, появится облачность, местами пройдут небольшие осадки. Максимальные температуры будут в пределах −2…+5 градусов, на востоке — +6…+9 градусов.
В четверг регион окажется во власти циклона, на большей территории края пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и снега с дождем. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Днем осадки пойдут на убыль, но усилится северо-западный ветер.
В пятницу, 24 ноября, небольшой и умеренный снег пройдет местами, осадки будут сопровождаться северо-западным ветром. В крае похолодает до −18 градусов.
Во Владивостоке погода испортится в среду, к концу дня возможен небольшой снег. Осадки пройдут ночью и утром, днем прояснится, появится северо-западный ветер. Температура воздуха составит −1…+2 градуса.
В пятницу обойдется без осадков, усилится северо-западный ветер, температура воздуха опустится до −10…-6 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что к концу недели в Приморье придет настоящая зима.