10:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцам рассказали, как готовить привычные блюда без муки
Традиционная кулинария не обходится без использования муки и мучных изделий.
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Однако современные хозяйки предпочитают не только пшеничную или ржаную муку, но и другие виды, такие как рисовая, кукурузная, гречневая, овсяная, амарантовая, льняная. В последнее время особенно популярной стала мука из бобовых и орехов. Есть экзотическая мука из зеленых бананов.
Однако не все вкусное является полезным. Хлеб и выпечка, особенно из пшеничной муки высшего сорта, содержат большое количество быстрых углеводов. Они вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови, что может привести к различным патологическим состояниям, включая ожирение, гипертоническую болезнь, сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, ржаная и пшеничная мука содержат глютен, который придает эластичность тесту и делает булочки и пирожные пористыми и воздушными. Несмотря на то, что вред глютена не доказан, все больше людей придерживаются безглютеновой диеты, особенно при наличии заболевания под названием целиакия — непереносимость глютена.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, можно готовить привычные блюда без муки, которые будут не только вкусными, но и полезными для здоровья.
Например, приготовить банановые оладьи можно с добавлением овсяных хлопьев, а драники — с крахмалом. В рецепте котлет из куриного филе использовать псиллиум вместо муки — он придаст котлетам пышность и добавит полезных свойств.
Приятного аппетита и здорового питания!