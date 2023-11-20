11:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Многострадальный футбольный манеж в воронежском Шилово достроит новый подрядчик
Предыдущего подрядчика включили в реестр недобросовестных исполнителей.
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Разгорается скандал вокруг строительства футбольного манежа в воронежском микрорайоне Шилово. Объект превратился в долгострой. Представители президентского движения «Общероссийский народный фронт» инициировали обращение в Следственный комитет, чтобы разобрались, почему власти неэффективно потратили средства. По данным ОНФ, бюджет может потерять около 200 млн рублей из перечисленных подрядчику 364,4 млн рублей.
В правительстве региона ответили, что буквально вчера приступила к работам другая подрядная организация — ООО «Регионжилстрой», которая завершит строительство футбольного манежа на ул. Аникина, 1.
По итогам строительно-технической экспертизы, объем выполненных работ на сегодняшний момент составляет более 40%. Объект подключен к инженерной инфраструктуре (водоснабжение, электроснабжение, газ, канализация), построены котельная и трансформаторная подстанция, завершена вертикальная планировка территории. Подрядчику необходимо закончить работы по благоустройству территории, а на самом объекте завершить монтаж конструктивных элементов фасада, сделать финишную отделку помещений, установить спортивное оборудование. Срок завершения работ — май 2024 года.
— В отношении подрядной организации «КМ-Строй», ранее проводившей работы и не выполнившей взятые обязательства, направлены материалы в контрольно-надзорные органы. Компания включена в реестр недобросовестных подрядчиков, — сообщили в облправительстве.
Спортивный манеж на улице Аникина, 1 должен включать одноэтажное здание с пристроенным административно-бытовым корпусом и котельной, футбольное поле с беговой дорожкой, сектор для занятия легкой атлетикой.