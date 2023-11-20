10:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Из Владивостока на Итуруп запустили прямой авиарейс
Стоимость билета составит от 2 000 рублей.
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Дальневосточная авиакомпания «Аврора» расширяет свою маршрутную сеть и открывает продажу билетов по социально-значимому маршруту «Владивосток-Курильск». Полеты начнут осуществляться уже с 6 декабря 2023 года с частотой один рейс в неделю. Так как новое направление открыто в рамках региональной программы субсидирования, стоимость билета составляет от 2 тыс. рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.
На данный момент уже известно расписание рейсов. Они будут отправляться каждую неделю по средам и четвергам. Полет в одну сторону займет менее двух часов: так, по средам в 18:05 самолет будет отбывать из Курильска (город на острове Итуруп, Сахалинская область) и прибывать в 19:55 во Владивосток. Обратный рейс будет выполняться по четвергам по следующему расписанию: самолет отправляется из Владивостока в 11:30 и прибывает в Курильск в 15:10.
«Количество мест по данному тарифу ограничено. Рейсы по маршруту будут выполняться на воздушных судах DHC-8 Q400 вместимостью 70 пассажирских мест. Стоимость билета составит от двух тысяч рублей», — предупредили в пресс-службе «Авроры».
Напомним, что ранее «Аврора» совместно с авиакомпанией «Россия» запустила рейс по новому маршруту. 2 ноября в аэровокзале Южно-Сахалинска приземлился первый самолет из Красноярска.