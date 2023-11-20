11:42 (мск), источник: Фонтанка
Начнем со слабого снега, закончим метелью. Какой будет погода в Петербурге на неделе
В Петербург придут снег и метель на этой неделе.
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На этой неделе петербуржцев ждет облачная, спокойная, но довольно холодная погода. Начнется неделя со слабого снега, но к четвергу в город придет настоящая метель. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 20 ноября.
«Сегодня, а также два последующих дня, Санкт-Петербург будет ощущать влияние поля повышенного атмосферного давления. Начиная с четверга, в формирование метеоусловий вмешается атлантический циклон. Надвигаясь с запада, он принесет в регион наполненные влагой облака, усилит ветер и вызовет снег».
В понедельник, 20 ноября, днем ожидается около −5 градусов и местами слабый снег. Будет облачно, но возможно ненадолго появится солнце. Ветер северо-восточный до 4−9 м/с.
Слабый снег продолжится и во вторник, 21 ноября. Ночью до −8, днем также около −5 градусов. Северо-восточный ветер ослабнет до 2−7 м/с.
В среду осадков не ожидается. Ночью похолодает до −7…-9 градусов. Дневная температура тоже немного понизится до −6. Ветер сменит направление на северо-западный.
23 ноября, в четверг, в Петербург придет снег, а местами он превратится в метель. Ожидается порывистый южный ветер до 5−10 м/с. Ночью до −8 градусов. Днем потеплеет до −1…-3.
Снег пройдет и в пятницу. Ночью около −5, днем — до −4 градусов. Ветер северо-западный, 2−7 м/с.
Атмосферное давление всю неделю будет скатать. В понедельник оно зафиксируется ниже нормы и составит 747 мм рт. ст., однако во вторник поднимется выше нормы, до 767 мм рт. ст. А уже к концу рабочей недели атмосферное давление сильно упадет до 733−735 мм рт. ст.
В выходные, по предварительному прогнозу, влияние циклона будет ослабевать. Небо слегка прояснится, снег станет небольшим и локальным, но похолодает до −8 градусов.
Добавим, что в Петербурге уже понемногу замерзают водоемы. Так, небольшим льдом покрылся Крюков канал у Новой Голландии. На прошлой неделе подмерз Адмиралтейский канал.