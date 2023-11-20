11:38 (мск), источник: Комсомольская правда
На Свердловскую область надвигается жуткий снегопад
Синоптики: на Екатеринбург и Свердловскую область надвигаются метель и снегопад.
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Свердловские синоптики предупредили о сильном снегопаде, надвигающемся на Свердловскую область. Погода в регионе изменится в начале недели.
— Будет подниматься циклон с районов Северного Кавказа. В ближайшие трое суток в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются сильные снегопады и метели, — рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
При этом резких похолоданий не ожидается. В начале недели температура воздуха в регионе днем будет от 0 до −8 градусов, ночью — до −11 градусов Цельсия. На крайнем севере столбик термометра может опуститься до −19.
Похолодание придет в Свердловскую область после 24 ноября.
— В северной части региона столбик термометра может опуститься до −18…-23 градусов. На юге области может похолодать до −17 градусов в ночные часы, — добавила Галина Шепоренко.
Напомним, 19 ноября жуткий ураган оставил без света жителей 39 населенных пунктов в Новосибирской области. В Новосибирском районе порывы ветра повалили березу на опору линии электропередачи 10 кВ, повредив ее конструкцию. Также сильные разрушения — в Барабинском, Куйбышевском, Тогучинском, Кыштовском и Сузунском районах.