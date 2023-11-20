Главное
Главные новости 20 ноября
11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На Свердловскую область надвигается жуткий снегопад

Синоптики: на Екатеринбург и Свердловскую область надвигаются метель и снегопад.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 75% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

Свердловские синоптики предупредили о сильном снегопаде, надвигающемся на Свердловскую область. Погода в регионе изменится в начале недели.

— Будет подниматься циклон с районов Северного Кавказа. В ближайшие трое суток в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются сильные снегопады и метели, — рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

При этом резких похолоданий не ожидается. В начале недели температура воздуха в регионе днем будет от 0 до −8 градусов, ночью — до −11 градусов Цельсия. На крайнем севере столбик термометра может опуститься до −19.

Похолодание придет в Свердловскую область после 24 ноября.

— В северной части региона столбик термометра может опуститься до −18…-23 градусов. На юге области может похолодать до −17 градусов в ночные часы, — добавила Галина Шепоренко.

Напомним, 19 ноября жуткий ураган оставил без света жителей 39 населенных пунктов в Новосибирской области. В Новосибирском районе порывы ветра повалили березу на опору линии электропередачи 10 кВ, повредив ее конструкцию. Также сильные разрушения — в Барабинском, Куйбышевском, Тогучинском, Кыштовском и Сузунском районах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Нелапопожатые»: Запад отменяет российских собак
Военная спецоперация на Украине 20 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта