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12:13 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре 20 ноября выпал долгожданный снег

В регионе объявили жёлтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 69% 762 мм рт. ст. +9°

В Самаре 20 ноября был объявлен жёлтый уровень опасности, это связано с сильными снежным осадками. В областной столице региона продолжается снегопад, что провоцирует не только огромное количество фотографий в социальных сетях с сугробами, но и повышенный спрос в такси, и аварии.

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По информации метеорологических сервисов, снегопад продлится ещё два часа. Отметим, что МЧС России по Самарской области предупреждает водителей о большой опасности на дорогах.

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Водителям нужно избежать сложных маневров и обгона, а также не забывать про скоростной режим. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», по всей области ожидается метель, гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.

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