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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе из-за непогоды перестали ходить катера и паром

В Севастополе приостановили работу катеров и парома 20 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 20 ноября в связи с непогодой приостановлена работа пассажирских катеров и парома. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Из-за неблагоприятных погодных условий пассажирские катера на линии «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и паром временно приостанавливают движение, — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым предупредило о возможном усилении ветра в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма до 20−25 метров в секунду.

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