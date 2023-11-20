12:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Севастополе из-за непогоды перестали ходить катера и паром
В Севастополе приостановили работу катеров и парома 20 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Севастополе 20 ноября в связи с непогодой приостановлена работа пассажирских катеров и парома. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
— Из-за неблагоприятных погодных условий пассажирские катера на линии «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и паром временно приостанавливают движение, — говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС по Республике Крым предупредило о возможном усилении ветра в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма до 20−25 метров в секунду.