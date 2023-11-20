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12:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Финляндия планирует закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на 22 ноября

В ночь на 22 ноября Финляндия планирует полностью закрыть границу с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия планирует окончательно закрыть границу с Россией. Четыре оставшиеся КПП могут перестать работать в ночь со вторника на среду, 22 ноября. Об этом 20 ноября сообщает финское издание IltaLehti, которое ссылается на департамент внешней политики и безопасности.

— Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией, — сообщает издание.

Напомним, в ночь на 18 ноября страна уже закрыла четыре погранпункта на границе с Ленобластью. А вечером этого же дня стало известно, что временно закрыт еще и пятый пункт. Ранее сообщалось, что Финляндия приняла такое решение якобы из-за большого количества беженцев из других стран.

По некоторым данным, попасть в Финляндию пытаются выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, в том числе Ирака и Сомали. Иностранцы просят убежища.

КОНКРЕТНО.

На данный момент, Финляндия закрыла следующие КПП: Торфяновка, Брусничное, Светогорск, Вяртсиля, Вартиус.

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