12:22 (мск), источник: Комсомольская правда
На улице Кирова в Волгограде построят кольцевую развязку
Власти планируют следующий этап строительства дороги-дублера Второй продольной на юге города.
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Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, власти планируют следующий этап строительства дороги-дублера Второй продольной, продолжение которой с помпой открыли в день 81-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом. Улица имени фронтовика Евгения Рогова соединила улицы Загорулько в Советском и Маресевой в Кировском районах. Вот только у волгоградцев возникло много вопросов — четырехполосная улица ведет в никуда.
«Продолжение дублера Второй продольной построили шикарное, с освещением, остановками, 4-х полосное движение, но выходит все на дорогу в районе станции Руднева — в маленькую дорожку». «И куда выходит эта дорога? Упирается в улицу Кирова, которая идет в сторону центра. Хотел ты, значит, по-быстрому доехать, ан нет, вернешься обратно от Авангарда до МСЧ 40, там развернешься, предварительно пропустив нескончаемый поток сверху, и только тогда…». «Можно было запросто пробить сквозняк для поворота налево, потратив три копейки», — комментируют жители Кировского района.
Волгоградцы отмечают, что улица Кирова — внутрирайонная дорога, да еще и без светофоров и нормального освещения. Горожане боятся неизбежности пробок после того, как в нее упрется новая магистраль.
Власти отмечают, что на следующем этапе строительства дублера Второй продольной появятся и поперечные дороги, и кольцевая развязка. Понимание, как это сделать, есть. У дороги имени Рогова уже выполнены съезды. Строить следующий участок трассы начнут, как только его запроектируют.
— С улицы Рогова организован выезд на улицу Зины Маресевой, дорога здесь имеет свыше 6 метров в ширину, что обеспечивает двустороннее движение автотранспорта. В настоящее время идет работа по проектированию реконструкции дороги по ул. З. Маресевой с расширением проезжей части до четырех полос, обустройством тротуаров, а также преобразованием существующего Т-образного перекрестка улицы Маресевой с улицей Кирова в круговую развязку, — прокомментировали в администрации.
Также власти запланировали обустройство съезда на улицу Никитина. Существующий проезд расширят, уложат новый асфальт.