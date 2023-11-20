Главное
Главные новости 20 ноября
12:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Представитель Президента Анатолий Серышев потрясён смертью Амана Тулеева

Чиновник выразил соболезнование в связи со смертью бывшего губернатора Кузбасса.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев оказался потрясён известием о смерти Амана Тулеева. Он выразил соболезнование по поводу утраты кузбассовцами бывшего губернатора.

«Аман Гумирович был неординарной сильной личностью, мудрым, ответственным и требовательным руководителем. Он много сделал для развития Кемеровской области, всегда уделял большое внимание проблемам и заботам своих земляков. Имя Амана Гумировича Тулеева навсегда останется в памяти людей и на страницах истории Кузбасса и всей Сибири», — сказал Анатолий Серышев.

Свои соболезнования весь день приносят в официальных пабликах и аккауантах депутаты, главы городов и простые кузбассовцы.

Прощание с Аманом Тулеевым состоится в среду, 22 ноября, в Музыкальном театре. Мы писали, чем запомнился политик людям, и собрали топ его афоризмов о вечном.

«Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта