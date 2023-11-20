12:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Представитель Президента Анатолий Серышев потрясён смертью Амана Тулеева
Чиновник выразил соболезнование в связи со смертью бывшего губернатора Кузбасса.
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Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев оказался потрясён известием о смерти Амана Тулеева. Он выразил соболезнование по поводу утраты кузбассовцами бывшего губернатора.
«Аман Гумирович был неординарной сильной личностью, мудрым, ответственным и требовательным руководителем. Он много сделал для развития Кемеровской области, всегда уделял большое внимание проблемам и заботам своих земляков. Имя Амана Гумировича Тулеева навсегда останется в памяти людей и на страницах истории Кузбасса и всей Сибири», — сказал Анатолий Серышев.
Свои соболезнования весь день приносят в официальных пабликах и аккауантах депутаты, главы городов и простые кузбассовцы.
Прощание с Аманом Тулеевым состоится в среду, 22 ноября, в Музыкальном театре. Мы писали, чем запомнился политик людям, и собрали топ его афоризмов о вечном.