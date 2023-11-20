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15:42 (мск), источник: АГН «Москва»

Научные елки стартуют в Музее современной истории России с 17 декабря

Научные елки пройдут в Музее современной истории России с 17 декабря 2023 года до 14 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Музей современной истории России и Политехнический музей приглашают на научные елки с 17 декабря 2023 года до 14 января 2024 года. Научным елкам Политехнического музея уже 70 лет. В этот раз праздничные мероприятия пройдут в исторических залах Музея современной истории России, которому в 2024 году исполняется 100 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что юные посетители побывают в мастерской Деда Мороза и проведут научные опыты в тематических лабораториях.

«А затем отправятся на поиски самого Дедушки, потерявшегося в залах музея. Участникам программы предстоит путешествие по разным эпохам нашей истории: рубеж XIX—XX вв.еков, атомная эра, эпоха покорения космоса. Компанию детям составят знаменитый изобретатель Кулибин, сказочные лаборанты, а также Хранители — “коренные обитатели” разных эпох. Финалом программы станет вручение подарков в интерьерах библиотеки Английского клуба, сохранившихся в музее с начала XIX века», — рассказали в пресс-службе.

В день в музее будет проходить по три сеанса для разных возрастных групп: 5−7 и 8−12 лет.

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