15:42 (мск), источник: АГН «Москва»
Научные елки стартуют в Музее современной истории России с 17 декабря
Научные елки пройдут в Музее современной истории России с 17 декабря 2023 года до 14 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
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«Музей современной истории России и Политехнический музей приглашают на научные елки с 17 декабря 2023 года до 14 января 2024 года. Научным елкам Политехнического музея уже 70 лет. В этот раз праздничные мероприятия пройдут в исторических залах Музея современной истории России, которому в 2024 году исполняется 100 лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что юные посетители побывают в мастерской Деда Мороза и проведут научные опыты в тематических лабораториях.
«А затем отправятся на поиски самого Дедушки, потерявшегося в залах музея. Участникам программы предстоит путешествие по разным эпохам нашей истории: рубеж
В день в музее будет проходить по три сеанса для разных возрастных групп: 5−7 и 8−12 лет.