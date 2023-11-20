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15:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Цены на такси в Петербурге могут взлететь из-за легализации доходов водителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. Петербургские депутаты предложили запустить в городе эксперимент по легализации доходов такси. Участники рынка считают, что это приведет к росту цен.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Органы ФНС не обладают ресурсами, которые могут обеспечить собираемость налогов с большого количества водителей, не уплачивающих налоги в бюджет», — отметили петербургские власти.

При этом в Северной столице в сфере такси активно применяется агентская модель работы. Водитель получает деньги от таксопарка на основании агентского договора. В случае, если гражданин не индивидуальный предприниматель и не самозанятый, он может уклоняться от уплаты налога.

Комиссия предлагает отрегулировать принципы налогообложения, уточняет издание «Ведомости. Северо-Запад». В рамках эксперимента в Северной столице предлагают создать единый региональный оператор. Он будет выполнять функции налогового агента.

Однако участники рынка сомневаются в успехе такого проекта. В частности, на его реализацию уйдут десятки миллионов рублей. В настоящее время неясно, кто будет готов инвестировать в этот проект. Кроме того, такая инициатива может привести к росту цен.

Напомним, что цены на техосмотр снова поднимут в Северной столице.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, куда жители Петербурга могут пожаловаться на такси и каршеринг.

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