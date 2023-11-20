Мы все состоим из коктейля гормонов. Большая беседа с эндокринологом о том, почему мы стали больше болеть

С гормонами связано практически все — рождение детей, взросление и безболезненная старость. Выйдет из строя хотя бы один гормон — организм ждут плачевные результаты. О том, как гормоны управляют нашим организмом, что такое гормональный фон, излечим ли сахарный диабет, зачем нам принимать йод, как гормоны связаны с фиброзно-кистозной мастопатией корреспондент Podrobno.uz поговорил с одним из ведущих эндокринологов страны Раушанией Бегишевой.
— Мы часто слышим такое понятие, как «гормональный фон». Что это такое и почему он нарушается?
— Чтобы попробовать ответить на этот вопрос, надо начать с того, что человек сам по себе не статичен, внутри него все процессы динамичны. Возникает вопрос — с этой точки зрения, что такое иммунитет? Прежде всего, это сохранение динамического равновесия протекающих внутри нас процессов, в зависимости от внешних и внутренних факторов, которые могут меняться.
Гормоны также не статичны и находятся в состоянии динамического равновесия. Можно ли назвать их фоном? Я говорю по-другому, мы все состоим из коктейля гормонов. У каждого он свой, неповторимый, а еще он меняется в течение суток, месяца, лет жизни. Да, ребенок похож на папу или маму, но у него также свой коктейль гормонов.
Гормон — это не фон, это основа жизни. Нарушения происходят из-за образа жизни. Люди все меньше спят, питаются ненормально, меньше двигаются. К примеру, возьмем кортизол — гормон, который пробуждает нас, держит наше давление, мышечную массу в хорошем состоянии, помогает иммунитету. Все считают, что кортизол — это гормон стресса. Но это не совсем так, он нам также необходим в ежедневной жизни. В нашем коктейле у любого гормона есть свое жизненно важное и благоприятное воздействие.
Кортизол действительно поднимается в организме при стрессе. Однако этот гормон будет в норме, если мы с восходом солнца будем пробуждаться, а с закатом засыпать. Сон — это важная составляющая здоровья человека. А сейчас у многих, когда наступает ночь, включаются телевизоры, гаджеты, человек работает за компьютером. Организм думает, что день продолжается и идет дополнительный синтез кортизола для обеспечения работоспособности организма. Далее, к утру, запасы этого гормона не успевают восполниться. В результате человек не может утром проснуться бодрым, быть активным в течение дня, а также не может реагировать на стресс как положено, когда эта реакция действительно необходима, так как ему недостает кортизола.
Я всегда говорю, если выйдет из строя хотя бы один гормон, страдает в итоге весь организм. Бывает, что целый букет собирается. Люди годами ходят, не замечая сбоев внутри себя. Например, если не будет хватать определенных витаминов и микроэлементов, системы организма «выберут» другой путь развития процессов. Да, организм приспособится к новым, истощающим условиям жизни, но она будет поддерживаться. Сам же человек будет замечать дискомфорт и снижение качества жизни, отмечая такие жалобы, как упадок сил и энергии, усталость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, сонливость, нарушение памяти и так далее. Витамины и микроэлементы также являются важными составляющими функционирования эндокринной системы.
Вы знаете, что лишний вес и ожирение в наши дни можно предотвратить, а сахарный диабет второго типа вылечить? Лишние килограммы появляются с изменением образа жизни, питания, сна, о которых мы говорили выше. Также они могут быть результатом изменения в гормонах, а еще — изменения коктейля гормонов с возрастом.
Диабет второго типа можно предотвратить, если выявить на ранних стадиях. Также можно предотвратить заболевания щитовидной железы, улучшить качество жизни после 40−45 лет, когда близится или уже возник менопаузальный период у женщины и возрастной андрогендефицит у мужчин.
На мой взгляд, людям необходимо больше рассказывать, как проводить профилактику и как не прийти к заболеванию. Мы делаем это, когда у пациента уже развилось заболевание. А со стороны пациента мы ожидаем, что он будет не только прислушиваться к рекомендациям доктора, а что более важно, следовать им. Многим известно, что лечение возникших заболеваний и их осложнений требует немалых финансовых вложений, а некоторые осложнения навсегда лишают пациента качества жизни.
Почему большую часть своей первичной консультации я посвящаю именно разъяснительной работе? Мне важно не просто назначить лечение, но, чтобы человек его прошел, и мы дошли вместе с ним до результата.
По-моему мнению, разбираться в основах эндокринологии необходимо доктору любой специализации. Эндокринная система — базовая система! Профилактикой же с самого начала должны заниматься родители. Им важно уметь следить за развитием ребенка. Чтобы этого добиться, опять же, их надо обучать.
— В каком возрасте детей необходимо показать эндокринологу.
— У нас детей с рождения ведут педиатры, они отслеживают развитие малышей. Многие, кто бывал на приеме у детских врачей, видели, что у них есть специальные таблицы, где по годам и месяцам указаны нормы роста и веса ребенка. У эндокринологов они тоже есть. На мой взгляд, эти таблицы также должны выдаваться родителям на руки, чтобы мамы могли вовремя реагировать, если ребенок отстает в наборе веса или роста.
Своим маленьким пациентам и их родителям, которые ко мне приходят на прием, я всегда раздаю эти таблицы. Затем мы постоянно отслеживаем динамику физического развития ребенка. Если ребенок растет и развивается по нормам, указанным в таблице, значит физическое развитие у него идет как положено.
Кроме того, родителям важно отслеживать половое созревание детей. Каждый родитель должен знать, что половое созревание девочек начинается с восьми лет, у мальчиков — с 9 лет. Это не считается патологией. Здесь также важно понимать, что это не значит, что у девочек сразу придут менструации, есть своя последовательность. Сначала начинают увеличиваться молочные железы, потом появляются волосы в подмышках и на лобке, и только потом приходят менструации. Важно это знать и отслеживать, если что-то пойдет не поочередно, значит надо сходить на консультацию к доктору.
У мальчиков половое созревание начинает с того, что у них увеличиваются яички (тестикулы). У нас родители, особенно папы, часто приходят к врачу с вопросом — почему у сына в 10 лет маленький половой член. Приходится объяснять, что в среднем, у подростков, только к 14−16 годам он достигнет размеров взрослого мужчины. Это совершенно нормальное развитие.
Важно знать, что первые половые признаки должны появиться у девочек до 13 лет, а у мальчиков до 14 лет, или диапазон начала полового созревания у девочек 8−13 лет, у мальчиков 9−14 лет.
Если родители не могут сами отследить эти процессы, обязательно раз в год необходимо показать ребенка грамотному педиатру, терапевту или детскому эндокринологу.
Я всем говорю, что гормоны щитовидной железы нужно проверять один раз в год всей семье, в том числе и детям. Для общего скрининга функции щитовидной железы и обнаружения проблем достаточно анализов крови на ТТГ, свободный Т4, анти-ТПО, а также проведение УЗИ щитовидной железы. Также всегда прошу проверить общий анализ крови и ферритин, чтобы удостовериться, что нет железодефицитной и других форм анемий.
Современным детям требуется больше витаминов, так как с едой мы уже, к сожалению, все это не получаем. Часто говорю родителям о важной роли витамина Д3 в профилактике проблем роста, веса и полового развития. Если вы видите отставания по этим показателям, сходите к врачу, сдайте анализы.
Если ребенок часто лежит, чувствует усталость, слабость, не хочет ничего делать, пьет постоянно воду, часто бегает в туалет, теряет быстро вес, или наоборот быстро набирает вес — вам также необходима консультация эндокринолога.
— Мы заговорили о детях, не могу не спросить о препаратах йода. Всем ли подряд его надо принимать?
— Как только ребенка отлучили от грудного вскармливания, сразу необходимо давать йод. До этого препараты йода необходимо принимать матери, чтобы малыш получал его вместе с грудным молоком. Беременным женщинам в обязательном порядке назначают йод. Это базовый и важнейший микроэлемент для организма. В современных реалиях он будет сопровождать человека всю жизнь. Без него никак.
Гормоны щитовидной железы являются базовыми для всего обмена веществ. Я часто привожу такую аналогию пациентам. Представьте, что у вас есть шикарная машина, шофер, полный бак бензина, но при этом нет ключей, и вы не можете ее завести. Таким ключом для организма являются гормоны щитовидной железы, которые запускают весь обмен веществ. Если гормонов щитовидной железы не хватает, у нас везде, в каждой клетке организма замедлится метаболизм. Он просто не запустится на той скорости, на которой должен происходить.
Йод является не только важным компонентом для образования гормонов щитовидной железы, но и микроэлементом-антисептиком. Проще говоря, йод защищает слизистые от внедрения бактерий и вирусов. А слизистые у нас находятся везде — это желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, мочеполовой тракт и так далее.
Программа по восполнению йододефицита у нас в стране сама по себе очень хорошая, актуальная и необходимая. Вопрос всегда в том, как это реализуется на местах.
Сейчас люди становятся осознаннее. Народ задает вопросы. Сказать людям: «Пейте и идите» — не получится. Поэтому, для подобных программ, направленных на профилактику различных заболеваний среди населения, важна коммуникационная составляющая. Любая госпрограмма должна быть не просто выпущена, а содержать в себе большую разъяснительную работу. Каждое звено, вовлеченное в нее, надо обучать, в том числе и население. Очень важное уточнение по приему йода: его пьют строго после еды. У нас, увы, до сих пор принимают препараты йода натощак. Хотя в инструкции написано: после еды.
Дефицит йода приводит не только к заболеваниям щитовидной железы, но и к фиброзно-кистозной мастопатии, узлообразованиям не только в щитовидной железе, но и в других органах, обильной и болезненной менструации, эндометриозу, проблемам с зачатием и невынашиванием ребенка. Частые стоматиты, гастриты, энтериты, кожные заболевания и заболевания потовых желез тоже могут сигнализировать о нехватке йода в организме. Нехватка данного микроэлемента также ведет к нарушению концентрации внимания, снижению памяти и интеллекта, способности к обучению, апатии и депрессии.
Однако противопоказания к применению йода тоже есть. Их важно знать. Это происходит тогда, когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов. Это диффузно-токсический зоб, гипертиреоидная фаза аутоиммунного тиреоидита, острый, подострый и другие виды тиреоидитов в активной фазе заболевания, активные узлы или онкологические образования в щитовидной железе.
Дополнительный прием йода в этом случае может привести к ухудшению состояния.
— Вы отметили, что дефицит йода может привести к фиброзно-кистозной мастопатии. Женщины с проблемой в грудях обычно обращаются к маммологу, а не к эндокринологу.
— Грамотный маммолог понимает, что женщине нужен йод. Он накапливается в молочных железах. Именно йод является профилактикой новообразований в молочной железе и в других тканях. Именно поэтому его нужно назначать не только для щитовидной железы, а для здоровья в целом.
Всем девочкам начиная с возраста полового созревания, а также женщинам важно следить за здоровьем молочных желез. Ежемесячный самостоятельный осмотр молочных желез после того, как прекратились менструальные выделения, или в первую неделю цикла, может провести абсолютно каждая женщина. Важно не только знать об этом, главное ввести в привычку и делать. В идеале, женщина не должна чувствовать ни боли, ни тяжести, ни отека в области молочных желез ни в какой период своей жизни: ни при менструации, ни перед ней.
Боли в груди не должно быть. Если жалобы и дискомфорт присутствуют, а тем более наблюдаются выделения из молочных желез — это повод обратиться к доктору и пройти необходимые исследования. УЗИ молочных желез с эластографией необходимо проводить раз в год каждой женщине до 40 лет. После 40 лет в рекомендациях идет маммография или при необходимости МРТ молочных желез с контрастированием. Иногда требуется сочетание нескольких методов обследования.
— Но сейчас этот диагноз ставится и нерожавшим женщинам.
— К этому приводит совокупность нарушений в женском организме. Это и неправильное питание, где возможен дефицит белка, полезных жиров и витаминов. Наша структура — в том числе структура молочных желез — это качественный белок. При дефиците белка организм будет синтезировать структуры из доступных «материалов» и вот тут важно, чтобы организм находился в ресурсном состоянии, и у него в запасах были все необходимые компоненты для синтеза здоровых структур. Восполнение дефицита йода, о котором мы ранее упоминали, также влияет на состояние груди. Заболевания молочных желез часто связаны с нарушением баланса гормонов. Наибольшую роль вкладывают гормоны щитовидной железы, пролактин, половые гормоны и гормоны надпочечников.
Надо понять, чем вызваны нарушения в организме молодой девушки. Поэтому, когда у девочки приходит период полового созревания и наступают менструации, родителям важно отследить, чтобы данный период протекал нормально..
Фиброзно-кистозные изменения в молочных железах лечат маммолог, гинеколог и эндокринолог. У грамотных врачей уже есть тактика ведения к выздоровлению таких пациенток.
— А как обстоят дела с пациентами-мужчинами?
— Они тоже приходят, но чаще всего бьют тревогу женщины — жены, мамы. Это отдельная категория пациентов, потому что мужчина никогда не придет к врачу, пока петух не клюнет, пока все не станет очень плохо. Это тоже наша врачебная боль.
Сахарный диабет, ожирение, — это то, что я часто вижу у мужчин. Это две патологии, которые связаны друг с другом. Проблемы щитовидной железы также встречаются у мужчин достаточно часто. В моей практике, папиллярный рак щитовидной железы, я чаще наблюдаю именно у мужчин. Среди женщин я его не так часто встречала, хотя проблемы с щитовидной железой, по статистике чаще наблюдаются у женщин.
Также все чаще стали обращаться с бесплодием. Резко увеличился мужской фактор в причинах бесплодия, мы все реже видим идеальную спермограмму. И здесь снова стоит вернуться к вопросам профилактики. Возьмем простой пример — увеличение объема живота. Он сразу бросается в глаза — мы часто шутим, что эндокринолог по привычке сначала бросает взгляд на живот пациента, а потом смотрит на все остальное. Абдоминальное ожирение — это уже проблема, а не просто лишние килограммы. И это всегда приводит к нарушениям в гормональной системе!
В 18−45 лет у молодых людей (по данным ВОЗ — это молодой возраст) не должно быть лишнего жира вокруг живота, а что мы сейчас наблюдаем в наших реалиях?
Я всем своим пациентам говорю — нельзя растить жир вокруг живота. Вашим читателям тоже предложу — измерьте объем талии. У женщин допустимый размер до 80 см, у мужчины до 93 см, у мужчин-азиатов — до 90. Ничего сдавать не надо, просто измерьте объем талии. Если ваши показатели выше, значит, есть инсулинорезистентность, а это состояние преддиабета.
Жировой гепатоз, его еще называют стеатогепатозом, или, как говорят в народе, печень покрылась жиром — также является признаком пред диабетического состояния, и является результатом инсулинорезистентности. Если на это не обращать внимания, рано или поздно возникнет сахарный диабет второго типа. Первый сигнал тревоги — увеличение объема талии.
Многие обращают внимание только на глюкозу крови, но надо понимать, что она до последнего будет низкой, так как именно инсулин снижает глюкозу. При инсулинорезистентности инсулин повышен и именно поэтому долгое время глюкоза натощак остается в пределах нормы или в нижнем референсе нормы. В итоге люди ходят с большими животами и низкими показателями глюкозы в крови, но с инсулинорезистентностью. А затем приходят на прием уже с диабетом второго типа.
Однако, если человек обнаружил у себя увеличенный объем живота, выявил инсулинорезистентность, начал принимать профилактические меры, поменял образ жизни и привычки питания, скинул лишний вес, он не придет к диабету, даже, если у него не все прекрасно с генетикой по сахарному диабету второго типа. Образ жизни влияет больше, чем генетика в случае с сахарным диабетом второго типа.
— Мы заговорили о диабете. Все ли любители сахара рискуют им заболеть?
— Нет. Но сахар — зло для всех, это важно понимать. Все зависит от того, куда этот сахар уходит. К примеру, если шахтер, который с утра до вечера работает физически, съест пирожное, оно у него «сгорит». У человека, который ведет менее активный образ жизни — вся лишняя сладость превратится в жир. Кроме этого, сахар вредит микрофлоре кишечника. Это должен знать каждый. Поэтому в рационе должна преобладать сложная еда — клетчатка, жиры, белки.
Сразу предвещая ваш вопрос, расскажу о сахарозаменителях. Сейчас все ударились в стевию. Она считается самой безопасной. Надеюсь, что в дальнейшем так и останется, и не случится как это было с фруктозой. В свое время ее разрешали пациентам, страдающим сахарным диабетом. А теперь, категорически запрещают, не только тем, у кого диагностирован сахарный диабет, а вообще, всем, что действительно правильно.
Научно доказано, что фруктоза приводит к диабету быстрее, чем глюкоза. Для этого вывода ученым понадобился не один десяток лет. Первые исследования по фруктозе проводились на мышах, которым давали и глюкозу, и фруктозу. Уровень сахара в крови после фруктозы не поднимался. Только через 50 лет были проведены новые исследования, и ученые поняли, что они не учли функцию печени, которая преобразует фруктозу в глюкозу. После приема фруктозы, глюкоза также поднимается в крови, но происходит это немного позже. Фруктоза, попадая в печень, преобразуется в жир и дает жировой гепатоз. А это является причиной возникновения сахарного диабета второго типа.
— Говорят, что сахарный диабет в Узбекистане молодеет.
— Это действительно так. В целом увеличилось количество людей с повышенной массой тела и это начиная с детского возраста. Дети, рожденные с массой тела выше 4 кг, особенно рискуют заболеть сахарным диабетом второго типа в будущем. Этот вес при рождении также может говорить о том, что у матери возможно во время беременности был гестационный диабет (сахарный диабет, возникший в период беременности, в норме, после рождения ребенка должен проходить).
И мы снова возвращаемся к вопросам профилактики. Беременные женщины не должны набирать избыток веса. Женщин надо готовить до беременности, объяснять им, что лишний вес — это всегда риски. Гестационный диабет возникает именно на фоне лишнего веса. У женщины возникает инсулинорезистентность. Инсулин, в свою очередь, растит плод до больших размеров. После рождения ребенка у матери гестационный диабет обычно уходит, но остаются риски развития сахарного диабета второго типа позже.
Но бывает так, что и после рождения ребенка, диабет, возникший во время беременности, остается. Именно поэтому женщины с повышенной массой тела должны быть обследованы и после родоразрешения. Увы, гестационный диабет все еще редко и своевременно диагностируется.
В Узбекистане достаточно хорошо лечится сахарный диабет второго типа. Привести в норму глюкозу крови сегодня несложно, прежде всего, необходимо привести вес человека в норму. Однако здоровые привычки должны остаться не только на период лечения, а на всю жизнь. Сделать это можно, если пациент слышит доктора и следует его рекомендациям.
— Не могу не спросить у вас о витамине Д3. Многие узнали о нем во время пандемии. Какое к нему отношение у пациентов сейчас? Всем ли он нужен?
— О его важном значении для организма, действительно, как никогда заговорили в период пандемии. Однако и до сих пор есть врачи, которые с этим не согласны. Я считаю, что витамин Д3 является базовым витамином для здоровья человека. В организме он преобразуется в гормон! А мы помним, что каждый гормон жизненно необходим!
Витамин Д3, является автобусом для кальция, и без него, кальций не будет всасываться в кишечнике, даже если принимать его килограммами! Витамин Д3 обеспечивает обратное всасывание кальция в почках, чтобы мы не теряли кальций через мочу. Витамин Д3 транспортирует кальций в крови, туда, куда необходимо! Это не только костная ткань, а абсолютно каждая клетка организма!
Кальций — основной макроэлемент, необходимый абсолютно для каждой реакции. Так вот, когда витамин Д3 снижен, кальций плохо всасывается или совсем не всасывается из еды/воды/добавок, теряется через мочу и снижается в крови (зависит от степени снижения).
Снижение уровня кальция в крови, это тревожный звонок, при котором начинает повышаться гормон, который называется паратиреоидный гормон. Он в свою очередь начинает вытаскивать Кальций из костей и из других запасов в кровь. В результате уровень кальция в крови приходит в норму.
Длительно высокий уровень паратиреоидного гормона, приводит к истощению запасов кальция в костной системе и к остеопорозу. Поэтому так важно нормализовать витамин Д3! Именно он, через нормализацию усвоения кальция, снижает уровень паратиреоидного гормона, а значит риски остеопороза и переломов.
Недостаток кальция в костной системе и остеопороз никогда не диагностируются по уровню кальция крови. Необходимо пройти денситометрию. Это исследование показывает состояние костей, а на данное время является профилактическим методом диагностики остеопороза.
Диапазон нормы уровня Д3 в крови достаточно большой от 30 до 100 нг/мл. Как понять, какая норма ваша? По паратиреоидному гормону. Он должен быть на уровне нижней трети референсных значений.
Возьмете сто человек, они все будут разными. Современная медицина переходит на индивидуальный подход. И это правильно. Возможно, это будет дороже, но эффективнее.
Наша беседа с доктором еще продолжится. В планах отдельно рассмотреть самые распространенные заболевания эндокринной системы и как их лечить.