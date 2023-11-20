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13:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам показали эскизы ледового городка главной ёлки города

Ледовый городок главной ёлки Красноярска на острове Татышев будет выполнен в стиле поэмы «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина.

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фотографии

Художники вдохновились отрывком «У Лукоморья».

«Традиционно на входе гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а дальше в сказочный мир погрузят Царевна и Серый Волк, Русалочка, Черномор, 33 Богатыря, Баба Яга и даже Кощей», — рассказали в мэрии.

Всего будет создано 17 новогодних композиций, для этого используют более 1200 ледяных блоков.

«С каждой ледовой скульптурой городка можно будет взаимодействовать — красноярцы смогут присесть на них​ и даже забраться внутрь фигур. Городок будет разделен на активную зону и фотолокации. Гостей ждет три больших горки длиной ската не менее 60 метров, две средних — для ребят помладше и две малых — для малышей. Фотозона разместится возле новогодней ёлки с шестью ледяными фигурами».

рассказали в дирекции Татышев-парка

​Ледовое ограждение главного символа праздника также будет стилизовано под героев Лукоморья — ими станут 33 Богатыря. ​

Сейчас специалисты монтируют металлический каркас 55-метровой ёлки и устанавливают ветки.

Также ведутся работы по подготовке основания будущих горок. Устанавливать ледовые блоки и вырезать фигуры начнут при наступлении стабильных минусовых температур.​

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