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12:57 (мск), источник: АиФ Пермь

Проезд в электричках подорожает в Пермском крае с 1 января

До 36 рублей вырастет минимальная цена проезда в пермской агломерации.

Проезд в электричках подорожает в Пермском крае с 1 января, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Новые расценки утвердило минтарифов Прикамья.

До 36 рублей вырастет минимальная цена проезда в пермской агломерации, которая ограничена станциями «Курья», «Ляды» и «Липовая гора».

Желающие доехать от Голованово до Краснокамска будут платить 87 рублей. Поездка от Перми II до Кунгура обойдётся в 242 рубля, а, к примеру, до Лысьвы — в 339 рублей.

Ранее perm.aif.ru писал, что до конца года в Пермский край поступят новые поезда «Ласточка». Они будут обеспечивать пригородное сообщение.

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