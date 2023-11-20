12:57 (мск), источник: АиФ Пермь
Проезд в электричках подорожает в Пермском крае с 1 января
До 36 рублей вырастет минимальная цена проезда в пермской агломерации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Проезд в электричках подорожает в Пермском крае с 1 января, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».
Новые расценки утвердило минтарифов Прикамья.
До 36 рублей вырастет минимальная цена проезда в пермской агломерации, которая ограничена станциями «Курья», «Ляды» и «Липовая гора».
Желающие доехать от Голованово до Краснокамска будут платить 87 рублей. Поездка от Перми II до Кунгура обойдётся в 242 рубля, а, к примеру, до Лысьвы — в 339 рублей.
Ранее perm.aif.ru писал, что до конца года в Пермский край поступят новые поезда «Ласточка». Они будут обеспечивать пригородное сообщение.