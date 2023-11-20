12:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Водителям, которые срочно не «переобуют» авто, через 10 дней грозят аресты
Автомобилистов предупредили о рейдах ГИБДД.
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Автоэксперт, руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предупредил водителей о наказании за летнюю резину с 1 декабря. Автомобилистам грозят штрафы и аресты.
В России с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, напомнил Шумский. Этот перечень является приложением к ПДД, так что водители теоретически должны знать все нормы назубок.
В п. 5 перечня «Колеса и шины» добавлен запрет на использование резины не по сезону. С декабря по февраль ездить можно только на зимней резине, а на летней — запрещено. Если зимой используется шипованная резина, шипы обязательны на всех четырех колесах, обратил внимание автоэксперт.
«С 1 декабря ГИБДД будет проводить рейды для выявления водителей, которые ездят на летней резине», — предостерег автомобилистов Шумский.
По его словам, автоинспекторы будут смотреть и на другие неисправности на колесах. Например, сотрудники ГИБДД наверняка будут проверять остаток протектора, пробои, порезы на резине, отсутствие болтов крепления или следы сварки, трещины, а также заглушки и пробки вместо золотников.
По ст. 12.5.1 КоАП водителей накажут штрафом в 500 рублей с предписанием об устранении нарушения, например, об обязательной замене летней резины на зимнюю.
Неисполнение такого предписания в течение указанного времени, обычно это 24 часа или 10 суток, уже будет считаться неповиновением законному требованию сотрудника полиции, за что грозит штраф 2−4 тысячи рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов (по ст. 19.3 КоАП), разъяснил автоэксперт.
«Максимум суток реально дают, особенно, если водитель ведет себя нагло», — заверил Шумский на своем YouTube-канале.
Он также предупредил водителей, что перечень неисправностей абсолютно не учитывает климатические условия. То есть «переобуваться» на зиму к декабрю нужно и в Сочи, где всю зиму плюсовая температура. Притом, в регионах, где зима наступает значительно раньше декабря, например, в Якутске, зимняя резина обязательная тоже только с декабря.