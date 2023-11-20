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13:04 (мск), источник: Новый Калининград

Пейзаж из камней и грязи: как выглядит берегоукрепление в Куликово

В середине ноября «Балтберегозащита» отчиталась о завершении первого этапа работ.

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36
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36
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В середине ноября госучреждение «Балтберегозащита» объявило, что в районе поселка Куликово Зеленоградского округа завершен первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии. Их проведение объясняли разрушениями из-за штормов, прошедших в 2017 году. Работы велись на двух участках общей протяженностью 1800 метров, их выполняла «Строительная компания “Маяк”».

Подрядчик должен был обустроить волнорезы из лиственницы, укрепить берега геотекстильными контейнерами с песком и каменным валом, а также высадить пескоудерживающие растения. В рамках второго этапа в Куликово планируют укрепить еще три участка длиной около 2,3 км. Берегоукрепление и его «побочные эффекты» на прилегающей территории оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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