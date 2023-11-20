13:07 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Мэр Новосибирска Локоть выразил соболезнования из-за смерти Амана Тулеева
Локоть назвал Тулеева человеком целеустремленным и патриотом своей Родины.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня пришла скорбная весть — скончался мудрый политик, выдающийся государственник и талантливый руководитель Аман Гумирович Тулеев. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Амана Гумировича, его коллегам, соратникам и всем жителям Кузбасса».
Локоть назвал Тулеева человеком целеустремленным, искренне болевшим за многонациональный российский народ и истинным патриотом своей Родины.
По словам мэра, кемеровчане запомнят Тулеева народным губернатором, который ставил интересы человека, работая на благо своих сограждан.
«Прирожденный лидер, смелый, упорный, яркий, разносторонний, твёрдо стоящий на своих позициях человек — Аман Гумирович вывел регион на принципиально новый уровень развития», — добавил Локоть.
Отметим, что Аман Тулеева занимал должность губернатора Кемеровской области более 20 лет. Среди губернаторов занимал второе место в России после Евгения Савченко. В 2000 году участвовал в президентских выборах и стал четвертым из 11 претендентов. В апреле 2018 года, после событий, связанных с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», Тулеев ушел с поста главы региона.