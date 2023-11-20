Мама мальчика, оскорбленного за Z-шапку в Екатеринбурге, со второй попытки нашла работу

Как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштайн, когда история с неудачей при трудоустройстве женщины в облсуде была предана огласке, в ситуацию вмешались силовики. Тем более, что ее супруг сам служит в Росгвардии.
«Поэтому судьба этой семьи — для ведомства небезразлична. Ей предложено поступить на работу в Свердловское управление Росгвардии, с чем она согласилась. Уже начался процесс оформления документов. До конца года — планируется все завершить», — написал Хинштейн.
Напомним, скандальный инцидент произошел 21 апреля возле дома на улице Волгоградской, 35. Мужчина заносил мебель в подъезд, увидел мальчика, у которого на шапке была буква Z, и с матом набросился на него. Он схватил ребенка за руку, начал оскорблять его и его родителей. Мальчику удалось вырваться, и он в слезах прибежал домой. Впоследствии было возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего Александра Неустроева. Ленинский райсуд назначил мужчине судебный штраф 7 тыс. рублей. Это решение возмутило депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Виталия Милонова, а также главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Из-за общественного резонанса Генпрокуратура России настаивала на пересмотре дела.
Кроме того, Александр Хинштейн пожаловался в Верховный суд и администрацию президента России на судью Ленинского райсуда Ирину Цыбульскую. Она выносила решение по делу. Поводом для обращения парламентария стало повышение Цыбульской. Квалификационная коллегия судей Свердловской области рекомендовала назначить ее зампредседателя Ленинского райсуда.