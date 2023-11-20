13:09 (мск), источник: Om1.ru
Как встречать 2024 год. Зеленый Деревянный Дракон — символ удачи для вашего дома
Как нужно встретить Новый год, чтобы не разозлить хозяина этого года?
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Каждый год в китайском календаре имеет свой символ, который испытывает влияние пяти стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. Хозяином грядущего года станет Зелёный Деревянный Дракон. Этот символ характеризуется жизненной силой и ростом. В китайской культуре особенно почитают Зелёного Дракона за его силу, могущество и влияние.
Во время празднования Нового года важно встретить по достоинству новый символ, чтобы не навлечь беду на свой дом.
Как встретить год Зелёного Деревянного Дракона с учётом качеств символа:
Веселье, шум и множество гостей — всё это приветствуется в год Дракона. Это время, когда можно смело воплощать в жизнь грандиозные идеи, строить планы, а символ года будет поддерживать и помогать в этом.
Семья имеет большое значение для Дракона. Он ценит крепкие семейные отношения, взаимопомощь и традиции. Поэтому лучше всего отметить праздник в кругу семьи, помириться с теми, с кем могли возникнуть разногласия. Это время, чтобы укрепить семейные связи и отношения, проявить заботу и любовь к своим близким.
Что надеть на Год Зелёного Деревянного Дракона?
Зелёный наряд: на год Зелёного Дракона, который соответствует лунному году, традиционно носят платья и наряды, выполненные в зелёном цвете или с зелёными элементами. В китайской культуре зелёный цвет связан с природой, свежестью, ростом и процветанием.
Детали: также можно добавить к дневному образу аксессуары зелёного цвета — украшения или шарфы. Вечером можно выбрать наряд в темно-зелёных оттенках, чтобы отметить этот особенный год в календаре.
Причёска и макияж на Год Зелёного Деревянного Дракона
Дракон любит ухоженные волосы: красивые локоны, лёгкие волны, высокие прически, а также косы.
Аксессуары: в качестве украшения можно добавить ленту или миниатюрную золотую заколку, но не стоит перегружать волосы множеством аксессуаров.
Тренды: при нанесении макияжа можно подчеркнуть несколько трендов: яркие разноцветные стрелки, чёткий контур губ, использование бронзера вместо румян и блестящие тени.
Как украсить дом на Год Зелёного Деревянного Дракона?
Украшение дома на Год Зелёного Деревянного Дракона может включать в себя различные элементы, символизирующие праздник и приносящие счастье и процветание.
1. Цветовая гамма: используйте зелёный, жёлтый и золотой цвета в декоре. Например, вывесите зелёные и золотые гирлянды, повесьте жёлтые и зелёные шары на елку.
2. Елка: украсьте елку зелёными гирляндами, мягкими игрушками в форме драконов, серпантином и конфетти зелёного цвета.
3. Лампы и свечи: используйте зелёные и золотые свечи, фонарики или подвесные светильники с зелёной вставкой. Они создадут уют и добавят атмосферу праздника.
4. Дракон: разместите в доме фигурку дракона, символизирующую год. Можно использовать деревянные статуэтки или нарисовать дракона на бумаге.
5. Зелёные растения: добавьте в интерьер зелёные комнатные растения, которые символизируют рост и развитие.
6. Аромат: ароматы с травяными и цитрусовыми нотками будут особенно подходящими для Года Зелёного Деревянного Дракона.
7. Календарь: повесьте настенный календарь, посвящённый китайскому Новому году, на видном месте.
Что подать на стол в Год Зелёного Деревянного Дракона?
Лучше всего выбрать праздничное меню, которое включает в себя блюда с изысканным вкусом и яркими красками. В качестве основы можно взять элементы китайской и восточной кухни, так как они отражают традиционные обычаи и культуру.
1. Зелёный салат со шпинатом, авокадо и огурцом в виде дракона:
— Нарежьте шпинат и авокадо тонкими ломтиками и уложите на тарелку, создавая форму тела дракона.
— Используйте круглые кусочки огурца в качестве глаз, а хвост можно сделать из нарезанных длинных полосок огурца.
— Подкрасьте дракона с помощью красного перца, чтобы добавить эффект пламени.
2. Куриный шашлык в соево-имбирном маринаде:
— Нарежьте куриную грудку на кусочки и пропустите через соево-имбирный маринад.
— Наденьте кусочки на шпажки и запекайте до золотистой корочки.
— Подавайте со свежими овощами и соусом терияки.
3. Фруктовый плод дракона:
— Подавайте экзотические фрукты, такие как драконовое дерево, питайя.
— Сочный и слегка сладкий вкус плода будет подходящим дополнением к основным блюдам.
4. Зелёный торт дракона:
— Приготовьте свой любимый зелёный торт с кремом из мастики или кремом на основе фисташек.
— Украсьте торт зелёными глазами и фигуркой дракона из мастики.
5. Зелёное мороженое с мятными конфетками:
— Подавайте зелёное мороженое со свежими мятными конфетками на верхушке. Это освежающее и вкусное дополнение к сладкому финалу праздничного меню.
Не забудьте украсить стол зелёными элементами, такими как свечи, салфетки и столовые приборы, чтобы создать настроение новогоднего вечера с Зелёным Деревянным Драконом.
Что принесёт удачу в Год Зелёного Деревянного Дракона?
Зелёная Обстановка
Встречайте Год Зелёного Дракона в окружении зелени. Живые деревья, как ёлочка в горшке или декоративные комнатные растения, придают дому особый наряд. Искусственные растения с подсветкой также приветствуются.
Удачливые украшения
Украшения с изображениями дракона и зелёные украшения считаются символами удачи. Подберите аксессуары, которые подчеркнут влияние Дракона в этот год.
Планирование и Целеустремлённость
Год Зелёного Деревянного Дракона призывает к целеустремлённости. Будьте решительными в достижении новых целей. Планируйте свои действия и добивайтесь успеха в выбранных направлениях.
Что подарить близким на Год Зелёного Дракона?
На Год Зелёного Дракона можно сделать близким подарки, которые символизируют удачу, богатство и счастье:
1. Фигурки драконов — по традиции, драконы считаются восточным символом силы, удачи и защиты.
2. Зеленые кристаллы или драгоценные камни — такие как нефрит, который символизирует благополучие и процветание в китайской культуре.
3. Зелёные растения — они символизируют жизнь и рост, что также ассоциируется с удачей и изобилием.
4. Вещи зелёного цвета — зелёный цвет ассоциируется с гармонией, покоем и ростом.
5. Фэншуй-предметы — подарить предметы, связанные с фэншуй, которые обещают удачу и гармонию.
Независимо от выбора подарка, в Год Зелёного Деревянного Дракона важно проявить заботу и внимание к своим близким.
Гороскоп на Год Зелёного Деревянного Дракона
Что этот год принесёт знакам зодиака?
Овен: Год зелёного деревянного дракона принесёт вам возможность проявить решительность и инициативу. Это будет отличный год для начала новых проектов и достижения ваших целей.
Телец: В год Зелёного Деревянного Дракона вам потребуется проявить терпение и настойчивость. Уделите внимание своему здоровью и балансу между работой и личной жизнью.
Близнецы: Этот год позволит вам раскрыть свой талант общения и деятельности в круге друзей. Обратите внимание на образование и саморазвитие.
Рак: Вам предстоит больше общаться и сотрудничать с окружающими. Это отличное время для укрепления своих отношений и развития новых связей.
Лев: Год Зелёного Деревянного Дракона принесёт вам возможность проявить свою лидерскую силу и уверенность. Будьте готовы к новым вызовам и возможностям.
Дева: Этот год представит вам возможность проявить креативность и найти новые формы самовыражения. Уделите внимание своим творческим устремлениям.
Весы: Вам потребуется больше сосредоточиться на семейных отношениях и личной жизни. Предстоящий год обещает стабильность и гармонию в личных отношениях.
Скорпион: В год Зелёного Деревянного Дракона вам понадобится научиться прощать и принимать переменные обстоятельства. Будьте открыты для новых возможностей.
Стрелец: Вы будете искать смысл и глубину в жизни. Этот год создаст возможности для духовного роста и поиска знаний.
Козерог: Год Зелёного Деревянного Дракона принесёт вам возможность развиваться в карьере и достичь стабильности в своих усилиях.
Водолей: Вам предстоит проявить мудрость и гибкость в отношениях с окружающими. Будьте готовы к новым идеям.
Рыбы: В год Зелёного Деревянного Дракона вам предстоит проявить свою интуицию и чувствительность. Обратите внимание на заботу о себе и своём внутреннем благополучии.
Пусть Год Зелёного Деревянного Дракона принесёт вам удачу, радость и успех!