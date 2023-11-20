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13:09 (мск), источник: Om1.ru

Как встречать 2024 год. Зеленый Деревянный Дракон — символ удачи для вашего дома

Как нужно встретить Новый год, чтобы не разозлить хозяина этого года?

Источник: Freepik

Каждый год в китайском календаре имеет свой символ, который испытывает влияние пяти стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. Хозяином грядущего года станет Зелёный Деревянный Дракон. Этот символ характеризуется жизненной силой и ростом. В китайской культуре особенно почитают Зелёного Дракона за его силу, могущество и влияние.

Во время празднования Нового года важно встретить по достоинству новый символ, чтобы не навлечь беду на свой дом.

Как встретить год Зелёного Деревянного Дракона с учётом качеств символа:

Веселье, шум и множество гостей — всё это приветствуется в год Дракона. Это время, когда можно смело воплощать в жизнь грандиозные идеи, строить планы, а символ года будет поддерживать и помогать в этом.

Семья имеет большое значение для Дракона. Он ценит крепкие семейные отношения, взаимопомощь и традиции. Поэтому лучше всего отметить праздник в кругу семьи, помириться с теми, с кем могли возникнуть разногласия. Это время, чтобы укрепить семейные связи и отношения, проявить заботу и любовь к своим близким.

Что надеть на Год Зелёного Деревянного Дракона?

Зелёный наряд: на год Зелёного Дракона, который соответствует лунному году, традиционно носят платья и наряды, выполненные в зелёном цвете или с зелёными элементами. В китайской культуре зелёный цвет связан с природой, свежестью, ростом и процветанием.

Детали: также можно добавить к дневному образу аксессуары зелёного цвета — украшения или шарфы. Вечером можно выбрать наряд в темно-зелёных оттенках, чтобы отметить этот особенный год в календаре.

Причёска и макияж на Год Зелёного Деревянного Дракона

Дракон любит ухоженные волосы: красивые локоны, лёгкие волны, высокие прически, а также косы.

Аксессуары: в качестве украшения можно добавить ленту или миниатюрную золотую заколку, но не стоит перегружать волосы множеством аксессуаров.

Тренды: при нанесении макияжа можно подчеркнуть несколько трендов: яркие разноцветные стрелки, чёткий контур губ, использование бронзера вместо румян и блестящие тени.

Как украсить дом на Год Зелёного Деревянного Дракона?

Украшение дома на Год Зелёного Деревянного Дракона может включать в себя различные элементы, символизирующие праздник и приносящие счастье и процветание.

1. Цветовая гамма: используйте зелёный, жёлтый и золотой цвета в декоре. Например, вывесите зелёные и золотые гирлянды, повесьте жёлтые и зелёные шары на елку.

2. Елка: украсьте елку зелёными гирляндами, мягкими игрушками в форме драконов, серпантином и конфетти зелёного цвета.

3. Лампы и свечи: используйте зелёные и золотые свечи, фонарики или подвесные светильники с зелёной вставкой. Они создадут уют и добавят атмосферу праздника.

4. Дракон: разместите в доме фигурку дракона, символизирующую год. Можно использовать деревянные статуэтки или нарисовать дракона на бумаге.

5. Зелёные растения: добавьте в интерьер зелёные комнатные растения, которые символизируют рост и развитие.

6. Аромат: ароматы с травяными и цитрусовыми нотками будут особенно подходящими для Года Зелёного Деревянного Дракона.

7. Календарь: повесьте настенный календарь, посвящённый китайскому Новому году, на видном месте.

Что подать на стол в Год Зелёного Деревянного Дракона?

Лучше всего выбрать праздничное меню, которое включает в себя блюда с изысканным вкусом и яркими красками. В качестве основы можно взять элементы китайской и восточной кухни, так как они отражают традиционные обычаи и культуру.

1. Зелёный салат со шпинатом, авокадо и огурцом в виде дракона:
 — Нарежьте шпинат и авокадо тонкими ломтиками и уложите на тарелку, создавая форму тела дракона.
 — Используйте круглые кусочки огурца в качестве глаз, а хвост можно сделать из нарезанных длинных полосок огурца.
 — Подкрасьте дракона с помощью красного перца, чтобы добавить эффект пламени.

2. Куриный шашлык в соево-имбирном маринаде:

 — Нарежьте куриную грудку на кусочки и пропустите через соево-имбирный маринад.
 — Наденьте кусочки на шпажки и запекайте до золотистой корочки.
 — Подавайте со свежими овощами и соусом терияки.

3. Фруктовый плод дракона:
 — Подавайте экзотические фрукты, такие как драконовое дерево, питайя.
 — Сочный и слегка сладкий вкус плода будет подходящим дополнением к основным блюдам.

4. Зелёный торт дракона:
 — Приготовьте свой любимый зелёный торт с кремом из мастики или кремом на основе фисташек.
 — Украсьте торт зелёными глазами и фигуркой дракона из мастики.

5. Зелёное мороженое с мятными конфетками:
 — Подавайте зелёное мороженое со свежими мятными конфетками на верхушке. Это освежающее и вкусное дополнение к сладкому финалу праздничного меню.
Не забудьте украсить стол зелёными элементами, такими как свечи, салфетки и столовые приборы, чтобы создать настроение новогоднего вечера с Зелёным Деревянным Драконом.

Что принесёт удачу в Год Зелёного Деревянного Дракона?

Зелёная Обстановка
Встречайте Год Зелёного Дракона в окружении зелени. Живые деревья, как ёлочка в горшке или декоративные комнатные растения, придают дому особый наряд. Искусственные растения с подсветкой также приветствуются.

Удачливые украшения
Украшения с изображениями дракона и зелёные украшения считаются символами удачи. Подберите аксессуары, которые подчеркнут влияние Дракона в этот год.

Планирование и Целеустремлённость
Год Зелёного Деревянного Дракона призывает к целеустремлённости. Будьте решительными в достижении новых целей. Планируйте свои действия и добивайтесь успеха в выбранных направлениях.

Что подарить близким на Год Зелёного Дракона?

На Год Зелёного Дракона можно сделать близким подарки, которые символизируют удачу, богатство и счастье:

1. Фигурки драконов — по традиции, драконы считаются восточным символом силы, удачи и защиты.

2. Зеленые кристаллы или драгоценные камни — такие как нефрит, который символизирует благополучие и процветание в китайской культуре.

3. Зелёные растения — они символизируют жизнь и рост, что также ассоциируется с удачей и изобилием.

4. Вещи зелёного цвета — зелёный цвет ассоциируется с гармонией, покоем и ростом.

5. Фэншуй-предметы — подарить предметы, связанные с фэншуй, которые обещают удачу и гармонию.

Независимо от выбора подарка, в Год Зелёного Деревянного Дракона важно проявить заботу и внимание к своим близким.

Гороскоп на Год Зелёного Деревянного Дракона

Что этот год принесёт знакам зодиака?

Овен: Год зелёного деревянного дракона принесёт вам возможность проявить решительность и инициативу. Это будет отличный год для начала новых проектов и достижения ваших целей.

Телец: В год Зелёного Деревянного Дракона вам потребуется проявить терпение и настойчивость. Уделите внимание своему здоровью и балансу между работой и личной жизнью.

Близнецы: Этот год позволит вам раскрыть свой талант общения и деятельности в круге друзей. Обратите внимание на образование и саморазвитие.

Рак: Вам предстоит больше общаться и сотрудничать с окружающими. Это отличное время для укрепления своих отношений и развития новых связей.

Лев: Год Зелёного Деревянного Дракона принесёт вам возможность проявить свою лидерскую силу и уверенность. Будьте готовы к новым вызовам и возможностям.

Дева: Этот год представит вам возможность проявить креативность и найти новые формы самовыражения. Уделите внимание своим творческим устремлениям.

Весы: Вам потребуется больше сосредоточиться на семейных отношениях и личной жизни. Предстоящий год обещает стабильность и гармонию в личных отношениях.

Скорпион: В год Зелёного Деревянного Дракона вам понадобится научиться прощать и принимать переменные обстоятельства. Будьте открыты для новых возможностей.

Стрелец: Вы будете искать смысл и глубину в жизни. Этот год создаст возможности для духовного роста и поиска знаний.

Козерог: Год Зелёного Деревянного Дракона принесёт вам возможность развиваться в карьере и достичь стабильности в своих усилиях.

Водолей: Вам предстоит проявить мудрость и гибкость в отношениях с окружающими. Будьте готовы к новым идеям.

Рыбы: В год Зелёного Деревянного Дракона вам предстоит проявить свою интуицию и чувствительность. Обратите внимание на заботу о себе и своём внутреннем благополучии.

Пусть Год Зелёного Деревянного Дракона принесёт вам удачу, радость и успех!

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