13:22 (мск), источник: АиФ Кубань
В Сочи расцвел домашний клен родом из Южной Америки со съедобными цветками
Домашний клен растет в теплых, защищенных от ветра местах.
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В Сочи расцвело растение родом из Южной Америки со съедобными цветками. Об этом сообщила в своем блоге ведущий сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
Это растение обычно называют «китайским фонариком», «домашним кленом» или абутилоном. Предполагается, что оно является гибридом абутилона окрашенного. Для кустарника характерны красные прожилки на лепестках. Он вырастает до двух метров в высоту.
Цветки домашнего клена считаются съедобными. С каждым годом они становятся все более сладкими.
Ранее сообщалось, что в Сочи начали созревать плоды экзотических малиновых и мармеладных деревьев. Среди них красный и белый гибискус, розовая горная камелия и каллистемон.