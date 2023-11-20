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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Как снег на голову

Как в Воронеже справляются с непогодой.

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В ночь с 19 на 20 ноября в Воронеже начался сильный снегопад. Снежный покров установился на всех улицах города. Непогода осложнила передвижение транспорта и пешеходов по улицам, несмотря на постоянную работу дворников и спецтехники. Согласно прогнозу Gismeteo, снег может продолжиться до позднего вечера. Как выглядит облцентр в снегопад — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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