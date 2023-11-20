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13:57 (мск), источник: РИА Крым

Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Через пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области ежесуточно следуют более шести тысяч автомобилей, что существенно превышает пропускную способность КПП, но очередей перед пунктами не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым в ответ на соответствующий информационный запрос.

«Работа пунктов пропуска обеспечивает использование гражданами “сухопутного коридора” через новые регионы России. Ежесуточно через пункты пропуска следуют более 12 тысяч лиц и шесть тысяч автомобилей, что в 2,5 раза превышает их расчетную пропускную способность. Несмотря на это очередей перед пунктами пропуска не наблюдается», — уточнили в ведомстве.

Когда вырастает трафик

Въехать в Крым с территории новых субъектов РФ можно через автомобильные пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп, которые работают круглосуточно.

Как отметили в Погрануправлении ФСБ, движение автомобилей на полуостров незначительно затрудняется перед выходными и в предпраздничные дни, когда транспортный и пассажирский трафик возрастает. В частности, наиболее активное движение на въезд в Крым наблюдается во второй половине пятницы. Сотрудники ведомства просят граждан учитывать это обстоятельство при планировании поездок в республику.

В Погрануправлении ФСБ по Крыму также напомнили, что на выезд из региона продолжает действовать упрощенный порядок пропуска.

Документы для въезда в Крым

Для пересечения административной границы необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении). В исключительных случаях пропуск граждан может осуществляться по документам, срок действия которых истек, а также по копии заключения об установлении личности иностранного гражданина. Этот документ выдает территориальный орган МВД России.

Дополнительную информацию в режиме реального времени водители могут получить из разработанной Минтрансом России системы мониторинга и информирования, которая находится в свободном доступе в интернете.

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