Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска

«Работа пунктов пропуска обеспечивает использование гражданами “сухопутного коридора” через новые регионы России. Ежесуточно через пункты пропуска следуют более 12 тысяч лиц и шесть тысяч автомобилей, что в 2,5 раза превышает их расчетную пропускную способность. Несмотря на это очередей перед пунктами пропуска не наблюдается», — уточнили в ведомстве.
Въехать в Крым с территории новых субъектов РФ можно через автомобильные пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп, которые работают круглосуточно.
Как отметили в Погрануправлении ФСБ, движение автомобилей на полуостров незначительно затрудняется перед выходными и в предпраздничные дни, когда транспортный и пассажирский трафик возрастает. В частности, наиболее активное движение на въезд в Крым наблюдается во второй половине пятницы. Сотрудники ведомства просят граждан учитывать это обстоятельство при планировании поездок в республику.
В Погрануправлении ФСБ по Крыму также напомнили, что на выезд из региона продолжает действовать упрощенный порядок пропуска.
Документы для въезда в Крым
Для пересечения административной границы необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении). В исключительных случаях пропуск граждан может осуществляться по документам, срок действия которых истек, а также по копии заключения об установлении личности иностранного гражданина. Этот документ выдает территориальный орган МВД России.
Дополнительную информацию в режиме реального времени водители могут получить из разработанной Минтрансом России системы мониторинга и информирования, которая находится в свободном доступе в интернете.