14:39 (мск), источник: Ura.ru
МЧС экстренно обратилось к свердловчанам
В Свердловской области 21 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
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«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Свердловской области выпадет большое количество снега. При этом температура воздуха будет варьироваться от −5 до −7 градусов днем и от −8 до −10 ночью.