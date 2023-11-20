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14:39 (мск), источник: Ura.ru

МЧС экстренно обратилось к свердловчанам

В Свердловской области 21 ноября ожидаются сильный снег, гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +1° 0 м/с 75% 763 мм рт. ст. +9°

«По данным синоптиков, 21 ноября на территории региона ожидаются сильный снег, гололедные явления, метели, порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Свердловской области выпадет большое количество снега. При этом температура воздуха будет варьироваться от −5 до −7 градусов днем и от −8 до −10 ночью.

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