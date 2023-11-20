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13:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Путин направит телеграмму соболезнований родным Амана Тулеева

Пока неизвестно, будет ли президент на похоронах экс-губернатора Кузбасса.

Как сообщают журналисты RIA_Kremlinpool, Владимир Путин скоро направит телеграмму соболезнований родным и близким Амана Тулеева. Однако пока нет информации, приедет ли президент на похороны бывшего губернатора Кузбасса.

«У них были прекрасные личные отношения… Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова.

Сегодня, 20 ноября, умер трижды кандидат на пост президента России Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью больше 20 лет. Прощание с ним состоится 22 ноября в среду в Музыкальном театре в Кемерове.

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