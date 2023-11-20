Свалка из велосипедов, пункты обогрева для нелегалов и замерзающие дети: Что происходит на границе России с Финляндией после закрытия пяти КПП

От фотографий с пограничного пункта пропуска Люття, что в 30-ти километрах от Карельской Костомушки пробивает холодная дрожь. Смуглые мужчины и женщины стоят на снегу в ожидании, когда решится их судьба. Люди не теряют надежду и стараются улыбаться:
— Хотим в Финляндию, нам надо туда, — кивают они на запад, с трудом подбирая русские слова.
Драма с беженцами из Сирии и Сомали, которые оказались посреди карельских лесов разворачивается уже несколько недель. Сначала они появились на пунктах пропуска в Ленинградской области. Финская сторона заявила, что границу штурмуют беженцы на велосипедах и решила закрыть 4 КПП. Мигранты потянулись на север — в Карелию, где пункты пропуска еще работают. Самая людная точка — Люття у Костомушки. По словам местного мэра Сергея Новгородова, властям пришлось развернуть пункты обогрева, чтобы южане не околели на морозе.
— В месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем, — заверил он.
В самой Костомукше мигрантов не видели. Но… опасаются за свои велосипеды. В местной группе горожане обсуждают, что на трассе предприимчивые граждане продают велосипеды по 10 тысяч рублей.
— Где свалка брошенных мигрантами велосипедов? — написал один из горожан в общем чате, — мой увели из подъезда, хочу поехать поискать.
Так что не стоит удивляться, что вопросы к беженцам возникают и у российских властей. Полиция Карелии сообщила, что задержана группа мигрантов с просроченными российскими визами.
— В их числе двое несовершеннолетних — сообщили в полиции. — Нелегалы доставлены в отдел. Составлены административные протоколы за уклонение от своевременного выезда из Российской Федерации. Судом всем нарушителям назначены штрафы с принудительным выдворением за пределы страны.
И речь, к расстройству нелегалов, идет вовсе не о Финляндии.
«Финляндия обязана их принять».
Нынешняя суета на границе связана с тем, что Финляндия отказалась от соглашения с Россией, по которому наши таможенники не пропускали граждан без финских физ. Еще недавно беженцам в России ничего не светило, нет Шенгена — пожалуйте домой. А теперь наши пограничники не обязаны думать за финскую сторону, поэтому пропускают всех, кто просится через кордон. При этом масштаб «потока» нелегалов не идет ни в какое сравнение с тем, сколько людей Финляндия принимала с других направлений. Об этом программе «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» 92.0 FM рассказал финский политолог Йохан Бекман.
— Финские СМИ пишут, что Россия якобы ведет какую-то операцию. Это все фантазии, — сказал он. — Мы видим десятки беженцев. Такие цифры — ничего не значат. В 2016 году в Финляндию приехали десятки тысяч беженцев из Швеции. И никто не хотел закрыть границу. Принять этих людей — это обязанность Финляндии по международным договорам, которая она сама подписала. Но думаю, что ничего не изменится. Голоса протестующих, которым доставили неудобства и сломали бизнес, никто не услышит. Решение принимается в Вашингтоне. Это восточная граница НАТО. Цель — организовать напряжение, а потом закрыть границу.
Границу закроют полностью.
Финские СМИ сообщили со ссылкой на источники в департаменте внешней политики и безопасности Суоми, что Финляндия приняла решение полностью закрыть все пункт пропуска на границе с Россией. В то же время русские финны — те, у кого есть два паспорта РФ и Суоми — собрали уже 13 тысяч подписей под петицией против закрытия границ и провели несколько митингов. Местные власти оставили их без ответа.
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