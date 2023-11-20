14:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Новую схему движения введут на участке трассы М-7 в Нижегородской области
Проезд по участку дороги сделают безопасней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На участке трассы М-7 в Нижегородской области изменится автомобильное движение. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
Как отмечается, изменения планирую ввести на участке федеральной трассы М-7 «Волга» на 342-км в районе деревни Мячково. Там уберут светофор и возможность поворачивать налево.
Согласно статистике, по этой дороге проезжает в среднем около 25 тысяч автомобилей в сутки, а в пиковые периоды до 40 тысяч автомобилей в сутки. При этом, на участке дороги часто возникают аварийные ситуации. С 2021 года здесь произошло 12 ДТП, в которых погибли четыре человека и 15 пострадали.
Изменить схему движения предложило ГИБДД по Нижегородской области. Мероприятия запланированы на период с 18 по 30 декабря. Прежде всего, на оси федеральной трассы поставят барьерное ограждение. Также, выезд с местной дороги будет возможен только направо. Для пешеходов будет сделан надземный переход.
— Проезд по участку станет безостановочным, что значительно повысит уровень безопасности, а риски возникновения аварийных ситуаций будут сведены к минимуму, — говорится в сообщении.