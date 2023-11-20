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15:57 (мск), источник: Время

Трамвай № 11 снова курсирует в Нижнем Новгороде

Его работа возобновлена.

Трамвайный маршрут № 11 «площадь Благовещенская — Черный пруд» возобновил работу в Нижнем Новгороде, сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсетях.

Напомним, что работа маршрута была приостановлена сегодня в связи с техническими проблемами.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что автобусный маршрут А-54 будет продлен на следующей неделе.

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