15:57 (мск), источник: Время
Трамвай № 11 снова курсирует в Нижнем Новгороде
Его работа возобновлена.
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Трамвайный маршрут № 11 «площадь Благовещенская — Черный пруд» возобновил работу в Нижнем Новгороде, сообщается в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсетях.
Напомним, что работа маршрута была приостановлена сегодня в связи с техническими проблемами.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что автобусный маршрут А-54 будет продлен на следующей неделе.