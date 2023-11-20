15:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермский край в ближайшие сутки накроет зона обильных снегопадов
Уже к вечеру 20 ноября жителей Прикамья ждут неблагоприятные погодные явления.
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Краевое министерство территориальной безопасности предупреждает жителей Прикамья о приближении воздушного фронта со стороны Черного моря. С его прохождением регион окажется в зоне обильных снегопадов, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления.
В срочном сообщении краевого ведомства говорится, что с 20:00 20 ноября до 20:00 21 ноября в Пермском крае по северу и югу ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем — сильный снег. В отдельных районах Прикамья на дорогах образуются гололедно-изморозевые отложения и снежный накат. Ожидается низовая метель.
Прогнозируемые неблагоприятные погодные явления могут способствовать обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, заторам и росту ДТП на дорогах.
Напомним, минувшим днем, 19 ноября, несколько регионов России оказались под влиянием мощного урагана. Синоптики рассказали «Комсомолке», что больше всего досталось городам Сибири — Алтайскому и Красноярскому краям, Кемеровской, Новосибирской и Омской областям. Сильный ветер с корнем вырывал деревья, переворачивал остановки и машины, обрывал провода. Несколько поселков остались без света. Не обошлось без человеческих жертв.
Из-за приближающейся непогоды жителей Пермского края просят быть внимательными и осторожными. Необходимо избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителям транспорта необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.