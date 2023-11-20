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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Бухгалтер из Омска выступит в финале всероссийского конкурса «Мисс Офис»

Красавица успешно прошла полуфинал состязания красоты.

Источник: "Мисс офис"

В ближайшее время — 25 ноября 2023 года — в Москве состоится финал конкурса красоты «Мисс Офис», в заключительный этап попала омская финалистка конкурса Анастасия Емельянова. 25-летняя сибирячка будет состязаться за корону красоты с представительницами из Белоруссии, Казахстана, Турции, Испании и Японии.

Девушка работает бухгалтером в автоцентре и состоит в группе поддержки ХК «Авангард». Также Анастасия знает, как поддержать фигуру в форме — сейчас она учится на фитнес-тренера.

Финал конкурса будут транслировать онлайн.

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