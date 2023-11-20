14:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Прощай, народный губернатор! Как Аман Тулеев искал йети и успокоил шахтёров
20 ноября 2023 года умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом больше 20 лет.
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20 ноября 2023 года умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 20 лет и 9 месяцев он руководил регионом. Какие поступки и начинания покойного запомнятся жителям области — в материале «АиФ в Кузбассе».
Старт в режиме ЧС.
Аман Тулеев возглавил регион в 1997 г. С первых дней управления областью ему понадобились трезвость и разумность как посредника в переговорах при конфликтах. Более 150 тыс. горняков лишились тогда работы из-за закрытия шахт — в стране развернулась кампания по реструктуризации угольной отрасли. Шахтёры не получали зарплату, регрессные выплаты, пособия по безработице. В результате их терпение лопнуло, и 14 мая 1998 г. грянула «рельсовая война»: шахтёры из Анжеро-Судженска перекрыли Транссиб, к ним присоединились другие, более сотни поездов скопилось на железнодорожных путях. Тулеев объявил в области чрезвычайную ситуацию, но применять силу против горняков отказался. В итоге деньги из бюджета пришли, забастовщики разблокировали дорогу.
Но разовыми финансовыми вливаниями положение угольной отрасли кардинально не изменишь. Поэтому осенью губернатор отправился в Москву и добился от правительства выхода постановления, по которому кемеровская власть была обязана отныне контролировать денежные потоки угольщиков — это была первая победа в возрождении углепрома. Шахты перестали закрывать, Москва выделяла деньги на снос ветхого и строительство нового жилья, стали строиться новые предприятия, объёмы добычи угля перестали сокращаться. В результате в 2012 г. впервые в истории Кузбасса шахтёры добыли 200 млн тонн «чёрного золота», с тех пор эта планка не опускалась.
Отказался от ордена.
Едва ли не каждый день кузбассовцы узнавали из новостей о том, как губернатор распекал очередного провинившегося за нерадивость или безответственность. От его гнева не были застрахованы ни заворовавшиеся чиновники, ни укрывающиеся от налогов бизнесмены, ни недобросовестные работники надзорных ведомств. Помнится, даже синоптикам, не сообщившим о надвигающемся граде, досталось от главы региона.
За острым критичным словом он в карман не лез. В связи с этим вспоминается эпизод с орденом Почёта, которым Тулеева в 1999 г. собирался наградить Ельцин. Кузбасский губернатор тогда отказался со словами: «Я не могу принять награду от власти, которая ввергла страну в нищету, когда люди остаются без работы… Поэтому меня хоть с ног до головы орденами и медалями обвешай, я своих убеждений на орден такой не променяю».
Тулеевские «пряники».
Молва о том, что в Кемеровской области самый большой пакет социальных льгот, ходила по всей России. По утверждению самого Тулеева, льготами пользовался миллион кузбассовцев (около 40%). В приоритете была забота о ветеранах и пенсионерах. Они получали областную доплату к пенсии, льготный проезд, овощные наборы и уголь, субсидии на оплату коммунальных услуг, бесплатное лечение и путёвки в санатории. Главным символом этой помощи стала многолетняя дружба с хакасской отшельницей Агафьей Лыковой: Тулеев регулярно отправлял к ней вертолёты с продуктами и живностью, а та в ответ молилась за друга-губернатора и вязала ему носки.
В отсутствии креатива по внедрению новых благ экс-губернатора не упрекнёшь: то для пенсионеров «социальное такси» открывал, то студентам аренду квартир компенсировал, то «доходные дома» строил. В бытность Тулеева в Кузбассе едва ли не каждый месяц появлялся новый социальный «пряник», зачастую актуальный, на злобу дня. Например, когда в 2013 г. случилось землетрясение в Белове, губернатор распорядился раздать одиноким пенсионерам «тревожные рюкзаки» — с аптечкой, продуктами, спичками и ксерокопиями документов.
Рекордным на креативные «пряники» стал предвыборный 2015 год (всего Тулеев трижды избирался губернатором — в 1997, 2001 и 2015 гг. и дважды назначался — в 2005 и 2010 гг.). Куры, велосипеды, скандинавские палки, овцы, коровы, посуда новобрачным, телефоны инвалидам — на кузбассовцев тогда пролился дождь из губернаторских подарков. Пенсионерам тысячами выдавали скандинавские палки, школьникам — велосипеды, малоимущим и многодетным — живно-пряники в виде бурёнок, кроликов, кур-несушек, цыплят и овец. А тем, кому из-за инвалидности не были доступны ни велоспорт, ни ходьба, чиновники приносили средства реабилитации (слуховые аппараты, трости и др.) и сотовые телефоны с кнопкой экстренного вызова.
Живые символы.
Но даже на дешёвом бензине, если нет дороги, далеко не уедешь. Например, в Горную Шорию добирались только на электричке или по щебёночной дороге. Новая трасса, построенная по настоянию Тулеева, не просто соединила Новокузнецк с югом области, а открыла перспективы для развития совершенно новой отрасли в Таштагольском районе — туристической. Если в конце 1990-х в Шерегеше за год отдыхало тысяч пять человек, то в 2013 г. — полмиллиона, а в 2023 г. — уже под 3 млн туристов.
В памяти народа останутся накрепко связанные с именем Тулеева поиски йети (тому, кто найдёт снежного человека, губернатор сулил миллион рублей) и рекорд Гиннеса на Зелёной — массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках. Такие спуски теперь проводятся ежегодно. А вот йети-мания после отставки губернатора пошла на спад.
Не обошлось без Тулеева появление новых памятников-символов региона. Это он вдохновил Эрнста Неизвестного на создание монумента «Память шахтёрам Кузбасса» в Кемерове — фигуры ангела-шахтёра с пылающим угольком-сердцем в руках, и Даши Намдакова — на бронзовую шестиметровую красавицу «Золотую Шорию» в Таштаголе.
Некоторые из его начинаний, которые поначалу выглядели как заигрывание с народом, живы по сей день. Летом пенсионеры в Кузбассе по будням ездят бесплатно, а женщины, имеющие детей, могут уходить с работы по пятницам раньше. Продолжается переселение кузбассовцев с подработанных шахтами земель (на это выделяются федеральные деньги). Сам экс-губернатор не раз напоминал, что День матери и Рождество впервые стали массово отмечать в Кузбассе, а теперь это праздники всероссийского масштаба.
Почётная отставка.
25 марта 2018 г. в Кузбассе случился страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Сначала отставки губернатора, который даже не приехал на место трагедии, требовала митингующая толпа. В последующие дни отставки долгожителя на пенсию стали требовать депутаты Госдумы, звёзды эстрады и кино.
Через неделю после пожара Аман Тулеев ушёл сам. «Я подал президенту прошение об отставке. … с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя», — объяснил он тогда кузбассовцам. Владимир Путин принял прошение и по телефону поблагодарил экс-губернатора за многолетнюю работу на посту руководителя региона. Тем самым президент сделал увольнение главы Кузбасса настолько почётным, насколько это было возможным в сложившейся ситуации. Сначала экс-губернатор перешёл в депутатский корпус регионального парламента, потом стал его спикером. С сентября 2018 г. и по настоящее время работал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
Супругу Тулеева зовут Эльвира Фёдоровна. В браке у них родились сыновья Дмитрий (в 1968 году) и Андрей (родился в 1972 году), который погиб в автокатастрофе в Ташкенте 25 лет назад. У Амана Тулеева осталось три внука, две внучки и один правнук.
Политический тяжеловес, губернатор-долгожитель, последний управленец советской формации — как только не называли Тулеева. Кузбассовцам он, скорее всего, запомнится по уникальному для российских политиков титулу — народного губернатора.
Прощание с Аманом Тулеевым состоится22 ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса.