15:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Долго лежал и ленился: В зоопарке Ростова на свет появился верблюжонок Емеля
В Ростовском-на-Дону зоопарке родился еще один верблюжонок.
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В Ростовском-на-Дону зоопарке на свет появился верблюжонок. О первых днях нового обитателя рассказали в городском зоосаде.
Детеныш родился у верблюдов Майи и Шакито. Первое время после рождения малыш много лежал. Многие посетители даже делились с сотрудниками зоопарка переживаниями — не болен ли верблюжонок.
— Посетители зоопарка даже беспокоились: «Почему верблюжонок не встает?». А он просто ленился… — объяснили в зоопарке.
У животного были небольшие проблемы с кожным покровом, но постепенно он оброс красивой шерсткой. Из-за особенностей характера детеныша назвали в честь главного героя известной русской сказки — Емелей.
— Емельян здоров, весел, гуляет с мамой в просторном вольере.
Емеля уже стал одним из самых популярных обитателей зоопарка.
— Ну надо же, маленький, а уже понял, что спешить никуда не нужно. Здоровья малышу и родителям. Спасибо работникам зоопарка! — высказался один из жителей.
Напомним, в 2022 году у пары Майи и Шакито родилась дочка Дымка. Однако вскоре мать отказалась от детеныша из-за того, что верблюжонок долго не мог встать на ножки. Сотрудникам зоопарка пришлось отпаивать животное молоком из бутылочки, пока та не научиться есть самостоятельно.