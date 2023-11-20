14:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Циклон закрутит до конца недели. В Краснодарском крае будут лить дожди с мокрым снегом и ураганным ветром
В Краснодарском крае 22 и 23 ноября начнутся проливные дожди с ветром до 29 м/с.
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Середина ноября принесла в Кубань непогоду. Дожди и ливни с небольшими передышками льют уже неделю, напоминая, что за окном самый разгар осени. Сейчас на территории края зашла тыловая часть циклона, поэтому в ближайшие дни прогнозируются осадки и сильный ветер.
«Погоду на Кубани сформирует тыловая часть циклона, выходящего своим центром в Низовья Дона. Его стараниями в регион облачно и ветрено, пройдут дожди, который в горных районах будут переходить в мокрый снег», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха будет в норме, но на улице будет ощущаться холоднее, чем покажут градусники из-за высокой влажности.
«До конца недели будут идти дожди. Пик придется на 22 и 23 ноября, когда погода испортится еще сильнее. Это связано с прохождением очередных фронтальных разделов», — рассказала «КП»-Кубань" начальник отдела Центра по гидрометеорологии Краснодарского края Светлана Попова.
В эти же дни в горах пойдет мокрый снег. Также на дорогах образуется гололедица, поэтому водителям нужно быть острожными, особенно в ночные и утренние часы.
«В целом по краю будет +2…+7 градусов днем. 23 ноября ожидаем +1…+6 градусов», — отметила синоптик.
На Черноморском побережье разыграется штормовой ветер. Он вызовет волнение на море. Его скорость будет достигать 20−25 м/с, в отдельных районах 26−29 м/с. Воздух на курортах прогреется 22 ноября до +13…+18 градусов.