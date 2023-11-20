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15:37 (мск), источник: АиФ Уфа

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, когда ждать эпидемии ОРВИ

За неделю в республике заболели 25 тыс. человек.

Источник: Freepik

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, когда ждать эпидемии ОРВИ. За неделю в республике заболели 25 тыс человек.

Как сообщили в ведомстве, в республике наблюдается рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями, за неделю число заболевших увеличилось на 30%. При этом 43,5% заболевших — дети. Однако, по многолетним наблюдением пик заболеваемости приходит на декабрь-февраль.

Жителей Башкирии призывают соблюдать меры профилактики — мыть руки после улицы и перед едой, обрабатывать руки антисептиком, в общественных местах — надевать маску и соблюдать дистанцию.

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