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14:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жители хуторов под Ростовом вышли на митинг с четвертой попытки

КРАСНЫЙ КРЫМ, 20 ноября, ФедералПресс. Жители поселков Красный Крым и Ленинаван вышли на митинг из-за постоянных подтоплений и проблем с электроэнергией и водой. Митинг согласовали с четвертого раза.

«Начинали попытки согласовать митинг еще по теплу, когда еще не было простудного сезона. Из-за многочисленных переносов дотянули до непогоды. Если бы его согласовали месяц назад, понятное дело, что пришло бы больше людей. Мне многие писали, что попросту заболели, а другие просто боятся слова “митинг”, вот и получилось так», — заявляет представитель инициативной группы.

На митинге приняли резолюцию, под ней за сутки собрали более 150 подписей. Ранее глава Краснокрымского поселения Дзадур Тызыхян смог согласовать митинг с четвертой попытки.

Районная администрация всячески препятствовала проведению народного схода. Тызыхяна вызывали в полицию для профилактической беседы.

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