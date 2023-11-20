Жители хуторов под Ростовом вышли на митинг с четвертой попытки

«Начинали попытки согласовать митинг еще по теплу, когда еще не было простудного сезона. Из-за многочисленных переносов дотянули до непогоды. Если бы его согласовали месяц назад, понятное дело, что пришло бы больше людей. Мне многие писали, что попросту заболели, а другие просто боятся слова “митинг”, вот и получилось так», — заявляет представитель инициативной группы.
На митинге приняли резолюцию, под ней за сутки собрали более 150 подписей. Ранее глава Краснокрымского поселения Дзадур Тызыхян смог согласовать митинг с четвертой попытки.
Районная администрация всячески препятствовала проведению народного схода. Тызыхяна вызывали в полицию для профилактической беседы.