В Узбекистане ожидаются сильные ливневые дожди — предупреждение от Узгидромета

«21−23 ноября на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажной и холодной воздушной массы», — отметили в Узгидромете.
21 ноября по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, 22 ноября — по большей части территории республики, а 23 ноября — по областям Ферганской долины пройдут дожди.
22 ноября — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям, а 23 ноября — по областям Ферганской долины местами пройдут сильные дожди.
В горных районах республики 22—23 ноября осадки (дождь, снег), местами сильные. 21—22 ноября местами усиление до 15−20 м/с, возможны порывы до 22−25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха понизится днем до 10−15 градусов, ночью — до 3−6 градусов тепла, по северу возможны заморозки до 1−3 градусов мороза.
22—23 ноября по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.