Главное
Спецоперация на Украине
15:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане ожидаются сильные ливневые дожди — предупреждение от Узгидромета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 21 по 23 ноября ожидаются ливневые дожди, в некоторых регионах возможны сели и паводки, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Узгидромета.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: Podrobno.uz

«21−23 ноября на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажной и холодной воздушной массы», — отметили в Узгидромете.

21 ноября по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, 22 ноября — по большей части территории республики, а 23 ноября — по областям Ферганской долины пройдут дожди.

22 ноября — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям, а 23 ноября — по областям Ферганской долины местами пройдут сильные дожди.

В горных районах республики 22—23 ноября осадки (дождь, снег), местами сильные. 21—22 ноября местами усиление до 15−20 м/с, возможны порывы до 22−25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура воздуха понизится днем до 10−15 градусов, ночью — до 3−6 градусов тепла, по северу возможны заморозки до 1−3 градусов мороза.

22—23 ноября по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ужесточается наказание за незаконное производство и оборот алкоголя и табака. Теперь они классифицируются как уголовные преступления
Мигранты из Узбекистана устроили массовую драку из-за очереди в столовой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта