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Спецоперация на Украине
14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре включили отопление во всех жилых домах и соцобъектах

Глава Краснодара напомнил, куда обращаться жителям по вопросам подачи отопления.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре включили отопление во всех жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Так, тепло подано в 382 социальных объекта и 4689 жилых домов краевого центра.

Как показывает практика, совсем исключать вероятности различных аварийных ситуаций невозможно. Однако каждое обращение будет оперативно рассмотрено и отработано.

Евгений Наумов

Обращения жителей принимают в управлении по жилищным вопросам по номерам 218−92−04, 218−92−70, в департаменте городского хозяйства и ТЭК по номерам 255−02−46, 251−70−93. Кроме того, задать вопросы можно отдельно по округам: в Центральном по телефону 253−45−56, в Прикубанском — 231−35−41, в Западном — 253−45−18, в Карасунском — 231−09−40.

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