15:10 (мск), источник: АиФ Волгоград
В Волгоградской области инвалиды получат новые льготы в 2024 году
Также депутаты Госдумы предложили предусмотреть меры поддержки для взрослых детей, ухаживающих за родителями старше 80 лет.
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Родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, больше не придется выбирать между возможностью работать и получить пособия, сообщает riac34.ru.
С нового года эта мера социальной поддержки станет доступна тем из них, кто трудится в формате частичной занятости, например, не полный рабочий день или дистанционно, работает на дому или по гражданско-правового договору, являясь индивидуальным предпринимателем или самозанятым.
Еще одно нововведение, касающееся семей, с больными детьми — родители таких ребят, а также их опекуны или попечители смогут воспользоваться дополнительными оплачиваемыми выходными. Их можно будет взять 24 дня подряд. Ранее предусматривались только четыре дополнительных. Теперь взрослые смогут сопровождать детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение.
Также депутаты Госдумы предложили предусмотреть меры поддержки для взрослых детей, ухаживающих за родителями старше 80 лет.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области увеличены меры поддержки Почетным гражданам.