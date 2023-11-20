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15:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области инвалиды получат новые льготы в 2024 году

Также депутаты Госдумы предложили предусмотреть меры поддержки для взрослых детей, ухаживающих за родителями старше 80 лет.

Источник: Reuters

Родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, больше не придется выбирать между возможностью работать и получить пособия, сообщает riac34.ru.

С нового года эта мера социальной поддержки станет доступна тем из них, кто трудится в формате частичной занятости, например, не полный рабочий день или дистанционно, работает на дому или по гражданско-правового договору, являясь индивидуальным предпринимателем или самозанятым.

Еще одно нововведение, касающееся семей, с больными детьми — родители таких ребят, а также их опекуны или попечители смогут воспользоваться дополнительными оплачиваемыми выходными. Их можно будет взять 24 дня подряд. Ранее предусматривались только четыре дополнительных. Теперь взрослые смогут сопровождать детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение.

Также депутаты Госдумы предложили предусмотреть меры поддержки для взрослых детей, ухаживающих за родителями старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области увеличены меры поддержки Почетным гражданам.

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