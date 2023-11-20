Общедоступную парковку организовали на месте незаконной стоянки в Щербинке

«Специалисты установили, что земельный участок площадью 800 кв. м эксплуатируется без соответствующих документов. Он был огорожен забором длиной 100 м, на въезде был установлен шлагбаум. На территории парковали автомобили сотрудники и клиенты близлежащих офисов. Учитывая отсутствие документов, подтверждающих право пользования землей, специалисты приняли меры по освобождению участка», — приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.
Отмечается, что незаконное использование земельного участка было выявлено по адресу: Остафьевское шоссе, д. 2. Его прежний арендатор продолжил эксплуатировать городскую территорию после истечения срока действия договора.
В сообщении указывается, что специалисты ведомства освободили участок, убрали забор и шлагбаум. Теперь на освобожденной территории могут свободно парковаться 40 автомобилей.