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Спецоперация на Украине
15:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородский боец СВО Алексей Черных погиб в зоне военных действий

Он скончался в артобстреле, который произошел в Орлянке Харьковской области.

Боец СВО Алексей Черных из Нижегородской области погиб в зоне военных действий. Мужчину уже похоронили на Бору. Об этом рассказал глава округа Алексей Боровский в своем телеграм-канале.

О смерти бойца известно, что он скончался в артобстреле, который произошел в Орлянке Харьковской области.

Напомним, в Нижегородской области простились с погибшим на СВО Сергеем Голубчиковым.

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