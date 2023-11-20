15:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородский боец СВО Алексей Черных погиб в зоне военных действий
Он скончался в артобстреле, который произошел в Орлянке Харьковской области.
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Боец СВО Алексей Черных из Нижегородской области погиб в зоне военных действий. Мужчину уже похоронили на Бору. Об этом рассказал глава округа Алексей Боровский в своем телеграм-канале.
О смерти бойца известно, что он скончался в артобстреле, который произошел в Орлянке Харьковской области.
Напомним, в Нижегородской области простились с погибшим на СВО Сергеем Голубчиковым.